Giriş Tarihi: 03.04.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
06:57
CHP'de kurultay öncesi Özgür Özel'in planları alt üst olabilir! Gözler Kılıçdaroğlu ve ekibinde
Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden bu yana birçok çekişmeli kurultaya ev sahipliği yaptı. 100 yıllık bir geçmişe sahip olan CHP'nin tarihinde ise ilk kez parti yapılan yolsuzluklar ve "şaibe" iddialarının gölgesinde bir kurultaya hazırlanıyor. parti içi çürümenin ve demokratik olmayan rekabetlerin yaşandığı CHP kurultaylar artık "Kim daha fazla para sunacak?" yarışına dönmüş durumda. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultay öncesi yaşanan gelişmeleri ele aldı. İşte Övür'ün o yazısı...