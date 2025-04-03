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Giriş Tarihi: 03.04.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 06:57

CHP'de kurultay öncesi Özgür Özel'in planları alt üst olabilir! Gözler Kılıçdaroğlu ve ekibinde

Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden bu yana birçok çekişmeli kurultaya ev sahipliği yaptı. 100 yıllık bir geçmişe sahip olan CHP'nin tarihinde ise ilk kez parti yapılan yolsuzluklar ve "şaibe" iddialarının gölgesinde bir kurultaya hazırlanıyor. parti içi çürümenin ve demokratik olmayan rekabetlerin yaşandığı CHP kurultaylar artık "Kim daha fazla para sunacak?" yarışına dönmüş durumda. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultay öncesi yaşanan gelişmeleri ele aldı. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
CHP’de kurultay öncesi Özgür Özel’in planları alt üst olabilir! Gözler Kılıçdaroğlu ve ekibinde

CHP tarihinde birçok sert ve çekişmeli kurultay yaşandı. Ancak ilk kez "şaibe" iddialarıyla gölgelenen bir sürece tanık oluyoruz. Parti öyle bir hale geldi ki, demokratik rekabetin yaşanması gereken kurultaylar, artık "Kim daha fazla para sunacak?" yarışına dönüşmüş durumda. Bu tabloyu görmeyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresindeki yolsuzluk iddialarını da görmezden geliyor.

CHP’de kurultay öncesi Özgür Özel’in planları alt üst olabilir! Gözler Kılıçdaroğlu ve ekibinde

Daha vahimi ise sokak çağrılarının ardından gelen "boykot" söylemiyle ortaya çıktı. Tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi, toplum tekrar kamplara bölünmeye zorlanıyor. O gün kahvehaneler ayrılmıştı, bugünse Özgür Özel'in diliyle kitapçılar, AVM'ler, otomobiller, kısacası hayatın her alanı ayrıştırılıyor.

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CHP’de kurultay öncesi Özgür Özel’in planları alt üst olabilir! Gözler Kılıçdaroğlu ve ekibinde

Bu, siyasi değil, toplumu çatıştırma çabasıdır. İç savaşı çağrıştıran bir tehlike... İşin ironik yanı, bir dış güç olsa, belki bu kadar zarar vermeyi başaramazdı. CHP'nin içindeki mandacı çizgi bile bu kadarına cesaret etmemişti.

CHP’de kurultay öncesi Özgür Özel’in planları alt üst olabilir! Gözler Kılıçdaroğlu ve ekibinde

Peki mesele sadece bir kurultay kazanmak mı? Yargı sürecine taşınan yolsuzluk dosyaları mı? Yoksa Türkiye'yi içeriden karıştırmaya çalışan daha büyük bir akıl mı devrede?

CHP’de kurultay öncesi Özgür Özel’in planları alt üst olabilir! Gözler Kılıçdaroğlu ve ekibinde

Dünyada benzer olaylar sessizlikle geçiştirilirken, Türkiye'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarını bahane ederek fitili ateşliyor. Bir yıldır "şaibeli kurultay" eleştirilerini küçümseyen Özel, şimdi baskın kurultay kararıyla yangını büyütüyor.