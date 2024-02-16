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Haberler Galeri CHP’de Lütfü Savaş çıkmazı: Özgür Özel’den çaresizlik itirafı geldi!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:37

CHP’de Lütfü Savaş çıkmazı: Özgür Özel’den çaresizlik itirafı geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay'da çıkmaza girdi. Mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine tepkiler büyürken kriz reklam filmlerinde de kendini gösterdi. CHP'nin 13 büyükşehir belediye başkan adayının bulunduğu reklamda, Lütfü Savaş'ın olmaması dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları ise yaşanılan çaresizliği gözler önüne serdi: Alternatif bulamadık…

CHP’de Lütfü Savaş çıkmazı: Özgür Özel’den çaresizlik itirafı geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni kriz Hatay'dı. 6 Şubat'ta büyük yıkım alan kentte, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi, tepkilere yol açtı. Hatay halkı, Lütfü Savaş'ı protesto ederek istifaya çağırdı.

CHP’de Lütfü Savaş çıkmazı: Özgür Özel’den çaresizlik itirafı geldi!

Her fırsatta 'adayları anketlere göre belirliyoruz' diyen Özel'in Lütfü Savaş'ı aday göstermesine parti içinden de sesler yükselmeye başladı. MYK ve PM toplantısında bile gündeme gelen konuda, yerine başka bir isim bulamadığı için Savaş'ın adaylığının sürdüğü vurgulandı. Ancak kriz reklam filmlerine hatta billboardlara kadar ulaştı.

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CHP’de Lütfü Savaş çıkmazı: Özgür Özel’den çaresizlik itirafı geldi!

KRİZ REKLAMLARA TAŞINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde aday gösterdiği büyükşehir belediye başkan adaylarının yer aldığı reklam filmini yayınladı.

CHP’de Lütfü Savaş çıkmazı: Özgür Özel’den çaresizlik itirafı geldi!

REKLAMLARDA LÜTFÜ SAVAŞ YOK

Reklam filminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş'ın olmayışı dikkatlerden kaçmadı. Belediye başkanlarının bulunduğu toplu pankartta ve bir sahilde yapılan toplu yürüyüşte Savaş'ın yer almaması CHP'deki Hatay çıkmazını bir kez daha kanıtladı…

CHP’de Lütfü Savaş çıkmazı: Özgür Özel’den çaresizlik itirafı geldi!

ALTERNATİF BİR İSİM BULAMADILAR!

Bugün İzmir Dikili'de seçmenle bir araya gelen Özgür Özel, Hatay'la ilgili alternatif bir isim bulunamadığını belirterek, son kararı yarın partinin vereceğini açıkladı.

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