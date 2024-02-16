CHP’de Lütfü Savaş çıkmazı: Özgür Özel’den çaresizlik itirafı geldi!

Her fırsatta 'adayları anketlere göre belirliyoruz' diyen Özel'in Lütfü Savaş'ı aday göstermesine parti içinden de sesler yükselmeye başladı. MYK ve PM toplantısında bile gündeme gelen konuda, yerine başka bir isim bulamadığı için Savaş'ın adaylığının sürdüğü vurgulandı. Ancak kriz reklam filmlerine hatta billboardlara kadar ulaştı.