Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
16:37
CHP’de Lütfü Savaş çıkmazı: Özgür Özel’den çaresizlik itirafı geldi!
Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay'da çıkmaza girdi. Mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine tepkiler büyürken kriz reklam filmlerinde de kendini gösterdi. CHP'nin 13 büyükşehir belediye başkan adayının bulunduğu reklamda, Lütfü Savaş'ın olmaması dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları ise yaşanılan çaresizliği gözler önüne serdi: Alternatif bulamadık…