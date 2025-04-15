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Haberler Galeri CHP'de mafya düzeni! CHP'li başkan kirli yapıyı tek tek deşifre etti
Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 06:46

CHP'de mafya düzeni! CHP'li başkan kirli yapıyı tek tek deşifre etti

Yolsuzluk, rüşvet ve torpil skandallarıyla artık adı özdeşleşen CHP'de her geçen gün yeni bir rezalet patlak veriyor. Kurultayda para ile satın alınan delegeler ve koltuk değişimleri CHP'deki mafya düzenini gözler önüne serdi. Fonladıkları gazeteciler üzerinden kendilerini aklamaya çalışan CHP'de içeriden bu mafya düzenine karşı çatlak sesler gelmeye başladı. Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı CHP'li Umut Yılmaz partisindeki bu kirli düzene isyan ederek zehir zemberek sözlerle istifa etti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'nin içinde yapılaşan bu mafya düzenini ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
CHP’de mafya düzeni! CHP’li başkan kirli yapıyı tek tek deşifre etti

CHP'ye yönelik her soruşturmanın, yargılama sürecinin arkasında "siyasi amaç" olduğunu söyleyen CHP'liler ve fondaş gazeteciler boşuna kendilerini paralamıyor. Arka planda parçası oldukları devasa bir yolsuzluk çarkı olduğunu onlar da biliyor. Yoksa niye böyle feveran etsinler.

CHP’de mafya düzeni! CHP’li başkan kirli yapıyı tek tek deşifre etti

Dertleri siyasi ilke veya etik değerler hiç değil, olsaydı dönüp Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın isyanına bakarlardı. Hiçbiri bakmadı. Bakacak yüzleri de kalmadı ya neyse.

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CHP’de mafya düzeni! CHP’li başkan kirli yapıyı tek tek deşifre etti

Tam 30 yıl sonra Gaziantep'te CHP'li Umut Yılmaz bir ilki başarmış ve 900 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 6. ilçesi olan Şehitkamil Belediyesi'ni kazanmıştı. Ama bir yıl bile dayanamadı. Öyle bir patladı ki, görmek isteyen için "siyaseten" durum İstanbul Büyükşehir, Beşiktaş veya Beykoz'da olup bitenlerden daha vahimdi.

CHP’de mafya düzeni! CHP’li başkan kirli yapıyı tek tek deşifre etti

CHP adayı olarak seçilen Umut Yılmaz birkaç gün önce bas bas bağırdı, "siyasetin mafyalaştığını" söyledi, sonra da partisinden istifa etti... Dikkatinizi çekerim, bunu söyleyen Mustafa Balbay'ların, Şaban Sevinç'lerin gerçeği perdelemede kullandıkları bir "gizli tanık" değil, Gaziantep Fikir Kulübü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi olan ve CHP ilçe başkanlığı yapan "hukukçu" bir CHP'li...

CHP’de mafya düzeni! CHP’li başkan kirli yapıyı tek tek deşifre etti

AHLAKİ-VİCDANİ ÇÖKÜŞ

Yurtsever CHP'liler, "hırsızlık" yapmakla suçlananlar için sokağa dökülen gençler, lütfen şu cesur siyasetçinin söylediklerine kulak verin:
"Günbegün artan baskılar, tehditler, itibarsızlaştırma çabaları ve belediyeyi bir çıkar kapısı olarak gören anlayışla mücadele ederken sadece şahsıma değil Gaziantep halkının da iradesine müdahale edilmiştir. Belediye meclisinde, halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan birtakım çıkar çeteleri, millete hizmeti engellemek amacıyla yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleriyle bir kısım meclis üyelerimizin eliyle yürütülen kumpaslar, artık tahammül edilebilecek seviyeyi aşmıştır. Bu yaşananlar sadece siyasi bir rekabet değil, aynı zamanda ahlaki ve vicdani çöküştür."