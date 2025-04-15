Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
06:46
CHP'de mafya düzeni! CHP'li başkan kirli yapıyı tek tek deşifre etti
Yolsuzluk, rüşvet ve torpil skandallarıyla artık adı özdeşleşen CHP'de her geçen gün yeni bir rezalet patlak veriyor. Kurultayda para ile satın alınan delegeler ve koltuk değişimleri CHP'deki mafya düzenini gözler önüne serdi. Fonladıkları gazeteciler üzerinden kendilerini aklamaya çalışan CHP'de içeriden bu mafya düzenine karşı çatlak sesler gelmeye başladı. Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı CHP'li Umut Yılmaz partisindeki bu kirli düzene isyan ederek zehir zemberek sözlerle istifa etti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'nin içinde yapılaşan bu mafya düzenini ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...