CHP’de mafya düzeni! CHP’li başkan kirli yapıyı tek tek deşifre etti

AHLAKİ-VİCDANİ ÇÖKÜŞ



Yurtsever CHP'liler, "hırsızlık" yapmakla suçlananlar için sokağa dökülen gençler, lütfen şu cesur siyasetçinin söylediklerine kulak verin:

"Günbegün artan baskılar, tehditler, itibarsızlaştırma çabaları ve belediyeyi bir çıkar kapısı olarak gören anlayışla mücadele ederken sadece şahsıma değil Gaziantep halkının da iradesine müdahale edilmiştir. Belediye meclisinde, halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan birtakım çıkar çeteleri, millete hizmeti engellemek amacıyla yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleriyle bir kısım meclis üyelerimizin eliyle yürütülen kumpaslar, artık tahammül edilebilecek seviyeyi aşmıştır. Bu yaşananlar sadece siyasi bir rekabet değil, aynı zamanda ahlaki ve vicdani çöküştür."



