CHP’de Nepotizm geleneği! AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak: Bunun adı reklam belediyeciliğidir!

CHP'Lİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE NEPOTİZM AİLE GELENEĞİ

31 Mart seçimleri öncesi aday belirleme sürecinde sık sık torpil ve krizlere sahne olan CHP'de seçim sonrası da torpil furyası devam etti. CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. Ayrıca Kurt'un gelininin de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne sınavsız olarak işe alındığı öğrenilmiş, Aslen Çanakkaleli olan, evlenip Eskişehir'e gelince de Büyükşehir'e direk sözleşmeli memur olarak başlayan gelinin daha sonra sözleşmelilere kadro geldiğinde memur olduğu ve KPSS şartı aranmadığı ortaya çıkmıştı.