Giriş Tarihi: 24.08.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
11:32
CHP’de Nepotizm geleneği! AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak: Bunun adı reklam belediyeciliğidir!
Eskişehir'de CHP'li belediye başkanları eş dost, akrabalarına kadro açtı. Skandalın ortaya çıkmasına rağmen nepotizm geleneğinden şaşmadı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP'li belediyelerin durumunu ortaya çıkardı. Kentsel dönüşüme 82 milyon, reklama ise 450 milyon TL harcayan belediyelerden dert yandı: Bunun adı reklam belediyeciliğidir!