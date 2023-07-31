Giriş Tarihi: 31.07.2023 07:36
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
07:38
CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz
CHP'de 3 Temmuz'da başlayan kongreler takvimi kapsamında mahalle delegeleri seçimleri dün tamamlandı. 4 haftalık süreç içerisinde genel merkezin sandıklara yönelik baskısı büyük tepki çekti. Bazı mahallelerde farklı liste çıkaran üyeler darp edilirken, Akhisar'da muhaliflerin kazanması üzerine ise seçim iptal edildi. Sultangazi'deki sonuçlara CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun müdahale ettiği iddiası, partilileri sokağa döktü. CHP'deki oligarşik yapının koltuk kavgasına mahallelerden başlaması, genel merkezdeki "değişim" tedirginliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.