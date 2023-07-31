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Haberler Galeri CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz
Giriş Tarihi: 31.07.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 07:38

CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

CHP'de 3 Temmuz'da başlayan kongreler takvimi kapsamında mahalle delegeleri seçimleri dün tamamlandı. 4 haftalık süreç içerisinde genel merkezin sandıklara yönelik baskısı büyük tepki çekti. Bazı mahallelerde farklı liste çıkaran üyeler darp edilirken, Akhisar'da muhaliflerin kazanması üzerine ise seçim iptal edildi. Sultangazi'deki sonuçlara CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun müdahale ettiği iddiası, partilileri sokağa döktü. CHP'deki oligarşik yapının koltuk kavgasına mahallelerden başlaması, genel merkezdeki "değişim" tedirginliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

CHP'de haftalardır devam eden mahalle delegeleri seçimleri, onlarca noktada kavga, tehdit ve usulsüzlük iddiaları ile tamamlandı.

CHP’de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

Her türlü anti-demokratik girişimin görüldüğü seçimlerde, genel merkezin il ve ilçe başkanlıkları vasıtasıyla üyelere uyguladığı psikolojik baskı büyük rahatsızlık yarattı.

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CHP’de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

Ankara Yeni Batı Mahallesi'nde farklı liste çıkararak seçimlere katılmak isteyen genç bir grup, toplu şekilde darp edildi. Kocaeli'nde yer alan Yenişehir Mahallesi'nde de benzer bir skandal patlak verdi.

CHP’de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

Farklı liste çıkaran bir üye ve beraberindeki partililer, tek liste olarak seçime girmek isteyen grup tarafından saldırıya uğradı.

CHP’de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz

İŞLERİNE GELMEDİ, SEÇİM İPTAL OLDU

Sayısız usulsüzlüğün kayıtlara geçtiği seçimlerde bir skandal da Akhisar'da yaşandı. İlçeye bağlı Reşatbey Mahallesi'nde seçimleri kazanan taraf muhalifler oldu.

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