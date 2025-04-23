Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
09:38
CHP’de oy karşılığı iş çarkı deşifre edildi! 6 delegeye 2 milyon lira rüşvet
CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında gazeteci Murat Çultu tanık olarak ek ifade verdi. Çultu ifadesinde oy karşılığında işe alım çarkını deşifre ederken, CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 kurultay delegesinin Özel'e oy vermesi karşılığında toplam 2 milyon liraya anlaştıklarını iddia etti. Çultu, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in kurultay öncesinde oy karşılığı aday yapılarak seçilmesi sağlandığını öne sürdü.