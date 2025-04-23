CHP’de oy karşılığı iş çarkı deşifre edildi!  6 delegeye 2 milyon lira rüşvet

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin kurultayda para karşılığı oy kullandırıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci olarak kurultayda görev alan Murat Çultu, tanık olarak ifade verdi. Çultu, kurultayda Özgür Özel'in desteklenmesi karşılığında bir kısım delegelere menfaat temin edilme vaadi sonrasında yapılan yerel seçimlerden sonra bu delegeler veya yakınları belediyede ve bağlı iştiraklerde işlere yerleştirildiğini söyledi.