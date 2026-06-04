CHP'de Özgür Özel hedef saptırmaya çalışıyor! "Parti içi kavganıza SABAH'ı karıştırmayın"

Bu vesileyle… Sabah Gazetesi'nin, CHP'deki sıcak gelişmeleri, yolsuzluk soruşturmalarını, Özgür Özel'in siyasi tarzını ve zaman zaman maksadını aşan üslubu bağlamındaki duruşunu bir kez daha kayda geçirelim. Belli ki Sn. Özel, farklı mecralardaki yayınları, sosyal medya trollerinin paylaşımlarını sorumlu yayıncılıkla karıştırıyor, yanılgıya düşerek aynı kefede tartmaya kalkıyor. Nitekim önceki akşam basın buluşmasında, "Sabah Gazetesi sizi FETÖ'cülükle itham etti.!!!" biçimindeki provokatif soruyu yanıtlarken, hatada ısrar etti. Her şeyden önce Sn. Özel'in, 15 Temmuz 2016 gecesi TBMM'deki varlığını, "kontrollü darbe" yakıştırması yapılan ortamda, "Bu, kanlı bir darbe girişimidir" beyanını tarihe not düşen medya kuruluşları arasında Sabah, ilk sıradaydı.