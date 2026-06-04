CHP'de Özgür Özel hedef saptırmaya çalışıyor! "Parti içi kavganıza SABAH'ı karıştırmayın"

Özgür Bey bu konuların hiçbirinde "özeleştiri vermedi!" İddiaların, partisine yönelik "kumpas" olduğunu ileri sürdü. Son olarak, 2.06.2026'da saat 17:45'te TBMM'de basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında İmamoğlu için şunları söyledi:

"… Ekrem Bey ile ilgili para görüntüleri çıktığında ben Ekrem Başkan'ın gözünün içine baktım. Dedi ki ''Buradan bir kuruş geçmedi başkanım. Hepsi yalan, hepsi iftira, hepsi kumpas.'' O günden beri ben onun gözündeki ışıltıyı görüyorum!!!"

Oysa Kemal Kılıçdaroğlu aynı noktada, "Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz" demekteydi. Ve o büyük hesaplaşma bir türlü yaşanmadı!



