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Haberler Galeri CHP'de 'para kuleleri' soruşturması derinleşiyor: Çakarlı sevkiyatçı da ifade verdi
Giriş Tarihi: 29.03.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 15:39

CHP'de 'para kuleleri' soruşturması derinleşiyor: Çakarlı sevkiyatçı da ifade verdi

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'deki para kuleleri skandalı derinleştikçe iyice içinden çıkılmaz bir hale geldi. Genişletilen soruşturmada ifade sırası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakınlığıyla bilinen, 6 ay boyunca çakarlı otomobili ile para taşıdığı iddia edilen Hüseyin Köksal'a geldi. Köksal savcılık tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Deniz YUSUFOĞLU
CHP’de ’para kuleleri’ soruşturması derinleşiyor: Çakarlı sevkiyatçı da ifade verdi

CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada ifadeler alınmaya devam ediyor. Bu sefer İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen işadamı Hüseyin Köksal "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

CHP’de ’para kuleleri’ soruşturması derinleşiyor: Çakarlı sevkiyatçı da ifade verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paraların ne amaçla nereden getirildiğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeler alınmaya devam ediyor.

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CHP’de ’para kuleleri’ soruşturması derinleşiyor: Çakarlı sevkiyatçı da ifade verdi

HÜSEYİN KÖKSAL İFADEYE ÇAĞRILDI

Genişletilen soruşturmada ifade sırası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakınlığıyla bilinen, 6 ay boyunca çakarlı otomobili ile para taşıdığı iddia edilen Hüseyin Köksal'a geldi. Köksal savcılık tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

CHP'de para sayma görüntülerine ilişkin iş adamı Hüseyin Köksal ifade verdi | Video

CHP’de ’para kuleleri’ soruşturması derinleşiyor: Çakarlı sevkiyatçı da ifade verdi

1 SAAT İFADE VERDİ

Hüseyin Köksal bugün 14:00 sıralarında İstanbul Adliyesine geldi.

CHP’de ’para kuleleri’ soruşturması derinleşiyor: Çakarlı sevkiyatçı da ifade verdi

Yaklaşık 1 saat ifade veren Köksal açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

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