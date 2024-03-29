Giriş Tarihi: 29.03.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
15:39
CHP'de 'para kuleleri' soruşturması derinleşiyor: Çakarlı sevkiyatçı da ifade verdi
31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'deki para kuleleri skandalı derinleştikçe iyice içinden çıkılmaz bir hale geldi. Genişletilen soruşturmada ifade sırası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakınlığıyla bilinen, 6 ay boyunca çakarlı otomobili ile para taşıdığı iddia edilen Hüseyin Köksal'a geldi. Köksal savcılık tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.