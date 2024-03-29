CHP’de ’para kuleleri’ soruşturması derinleşiyor: Çakarlı sevkiyatçı da ifade verdi

CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada ifadeler alınmaya devam ediyor. Bu sefer İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen işadamı Hüseyin Köksal "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade verdi.