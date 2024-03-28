CHP’de para kuleleri, villalar ve siyasi çürüme

Kimi kastettiği açıktı ve onun "temiz" olmadığını söylüyordu. Sonra bir adım daha attı ve CHP'ye yönelik medya kuşatmasının arkasında da aynı gücün olduğunu ima etti:

"Köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum"



