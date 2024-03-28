Giriş Tarihi: 28.03.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
06:51
CHP'de para kuleleri, villalar ve siyasi çürüme
31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'deki para kuleleri skandalı derinleştikçe iyice içinden çıkılmaz bir hale geldi. Skandalın baş aktörü haline gelen Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanı yaparken göstermediği Emirgan'daki 50 milyon dolarlık villalar ise CHP'deki rezaleti başka bir boyuta taşıdı. Aslında para gücüyle siyaseti dizayn etme operasyonu ilk olarak kendini CHP genel kurultayında göstermişti. Ekrem İmamoğlu ve Özgür özel para ile delegeleri satın alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan indirmişti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP'deki para skandalını ele aldı. Övür yazısında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" sözlerini tekrar hatırlatarak "sanki bugünleri daha önceden görmüştü" dedi.