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Haberler Galeri CHP'de para kuleleri, villalar ve siyasi çürüme
Giriş Tarihi: 28.03.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 06:51

CHP'de para kuleleri, villalar ve siyasi çürüme

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'deki para kuleleri skandalı derinleştikçe iyice içinden çıkılmaz bir hale geldi. Skandalın baş aktörü haline gelen Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanı yaparken göstermediği Emirgan'daki 50 milyon dolarlık villalar ise CHP'deki rezaleti başka bir boyuta taşıdı. Aslında para gücüyle siyaseti dizayn etme operasyonu ilk olarak kendini CHP genel kurultayında göstermişti. Ekrem İmamoğlu ve Özgür özel para ile delegeleri satın alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan indirmişti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP'deki para skandalını ele aldı. Övür yazısında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" sözlerini tekrar hatırlatarak "sanki bugünleri daha önceden görmüştü" dedi.

MAHMUT ÖVÜR
CHP’de para kuleleri, villalar ve siyasi çürüme

Yerel seçimlere birkaç gün kaldı. Ortalık toz duman. Bir yanda İstanbul seçimlerini kirleten "paradan kule yapma" görüntüleri diğer yanda İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında göstermediği 50 milyon dolarlık üç villa meselesi...

CHP’de para kuleleri, villalar ve siyasi çürüme

İkisi de sadece buzdağının görünen kısmı... Derinleştikçe ve paranın izi sürüldükçe çok daha vahim bir tablo çıkacak. En önemlisi de yeni nesil bir siyasetçinin "para gücüyle" siyaseti şekillendirme operasyonunun arka planı aydınlanacak.

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CHP’de para kuleleri, villalar ve siyasi çürüme

Bu gerçek çok değil, altı ay önce CHP İstanbul il kongresi ve CHP olağanüstü kurultayıyla sokağa yansımaya başladı.

CHP’de para kuleleri, villalar ve siyasi çürüme

O günlerde, partide başlayan genel başkanlık tartışmalarına ilişkin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanki bugünleri haber verircesine şöyle diyordu:
"Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım"

CHP’de para kuleleri, villalar ve siyasi çürüme

Kimi kastettiği açıktı ve onun "temiz" olmadığını söylüyordu. Sonra bir adım daha attı ve CHP'ye yönelik medya kuşatmasının arkasında da aynı gücün olduğunu ima etti:
"Köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum"

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