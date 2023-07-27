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Haberler Galeri CHP'de rant ve koltuk kavgası bitmiyor! 2 ayda tüm kirli çamaşırları ortaya döküldü
Giriş Tarihi: 27.07.2023 06:29 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 06:31

CHP'de rant ve koltuk kavgası bitmiyor! 2 ayda tüm kirli çamaşırları ortaya döküldü

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası CHP'nin kamuoyundan gizlediği tüm skandal gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Uzun yıllardır Halk TV ve benzeri muhalif kanallara para karşılığı yayın yaptırıldığı ortaya çıkarken, Zafer Partisi'ne ise gizli protokollerle 3 bakanlık ayarlandığı itiraf edildi. "Değişim" grubunun internete sızan ihanet videosuyla "Paralel CHP" de ifşa oldu. "Para-pul işlerine karışmamış birini getirin, genel başkanlığı bırakayım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin öncü isimlerini adeta "yolsuzlukla" suçladı.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’de rant ve koltuk kavgası bitmiyor! 2 ayda tüm kirli çamaşırları ortaya döküldü

Seçim süreci öncesi demokrasi güzellemeleri yapılıp özgürlük sloganları atılan CHP'de 28 Mayıs sonrası maskenin arkasından bambaşka bir yüz çıktı.

CHP’de rant ve koltuk kavgası bitmiyor! 2 ayda tüm kirli çamaşırları ortaya döküldü

Aradan geçen 2 aylık süreçte hemen hemen her hafta bir skandal patlak verirken, ortaya çıkan gizli anlaşmalar ve kamuoyundan saklanan para transferleri gündeme bomba gibi düştü.

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CHP’de rant ve koltuk kavgası bitmiyor! 2 ayda tüm kirli çamaşırları ortaya döküldü

Bu süreçte "parti içinde parti" kurmaya çalışan değişim grubunun "darbe" videosu da internete sızınca kıyamet koptu. CHP'de 2 aydır devam eden rant ve koltuk kavgası, kamuoyunu şok etkisi yarattı.

CHP’de rant ve koltuk kavgası bitmiyor! 2 ayda tüm kirli çamaşırları ortaya döküldü

MEDYA ALGISI İÇİN PARA YAĞDIRMIŞLAR

14-28 Mayıs sürecinde 180 derece dönerek direksiyonu milliyetçi kesime kıran Kılıçdaroğlu'nun, ittifak ortaklarından habersiz olarak Zafer Partisi'ne 3 bakanlık sözü verdiği ortaya çıktı.

CHP’de rant ve koltuk kavgası bitmiyor! 2 ayda tüm kirli çamaşırları ortaya döküldü

Gizli protokol ortalığı karıştırırken, "HDP ile de mi gizli anlaşma yapıldı?" sorusu akıllara geldi. Millet İttifakı paydaşları gizli protokole ateş püskürürken, bu kez "Halk TV skandalı" gündeme oturdu.

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