Giriş Tarihi: 27.07.2023 06:29
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
06:31
CHP'de rant ve koltuk kavgası bitmiyor! 2 ayda tüm kirli çamaşırları ortaya döküldü
28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası CHP'nin kamuoyundan gizlediği tüm skandal gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Uzun yıllardır Halk TV ve benzeri muhalif kanallara para karşılığı yayın yaptırıldığı ortaya çıkarken, Zafer Partisi'ne ise gizli protokollerle 3 bakanlık ayarlandığı itiraf edildi. "Değişim" grubunun internete sızan ihanet videosuyla "Paralel CHP" de ifşa oldu. "Para-pul işlerine karışmamış birini getirin, genel başkanlığı bırakayım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin öncü isimlerini adeta "yolsuzlukla" suçladı.