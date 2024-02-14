CHP’de rant ve talan kavgası! Partililer kazan kaldırdı: Peş peşe istifalar

Buna göre Ümraniye'de Aykut Erdoğdu, Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Sarıyer'de Oktay Aksu, Kağıthane'de Tonguç Çoban, Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Zeytinburnu'da Onur Soytürk, Esenyurt'ta Ali Gökmen, Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu, Beykoz'da Alaattin Köseler, Çekmeköy'de Orhan Çerkez ve Başakşehir'de Mesut Öksüz aday olarak ilan edildi. Bu isimlerin açıklamasının ardından CHP'de gerilim tırmandı.