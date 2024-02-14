Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP'de rant ve talan kavgası! Partililer kazan kaldırdı: Peş peşe istifalar
Giriş Tarihi: 14.02.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 06:12

CHP'de rant ve talan kavgası! Partililer kazan kaldırdı: Peş peşe istifalar

CHP'de aday belirleme krizi, İstanbul'da 11 ilçenin adaylarının açıklanmasıyla ayyuka çıktı. Sarıyer, Avcılar ve Adalar'da mevcut başkanların aday gösterilmemesine partililer kazan kaldırdı. Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin ile 3 belediye başkanı partiden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'in katılmadığı aday tanıtım toplantısında ise partililer, İBB Başkanı İmamoğlu'nu protesto etti.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
BARIŞ SAVAŞ
CHP’de rant ve talan kavgası! Partililer kazan kaldırdı: Peş peşe istifalar

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yerel seçimler öncesinde bir süredir devameden aday krizi, İstanbul'un 11 ilçesinin adaylarının açıklanmasıyla ayyuka çıktı. İstanbul'da ilçe belediye başkan adayı olacak isimler CHP yönetimindeki perde arkasında süren aday belirleme kavgası nedeniyle gecikmeli olarak açıklandı.

CHP’de rant ve talan kavgası! Partililer kazan kaldırdı: Peş peşe istifalar

İstanbul'da 39 ilçeden 28 ilçenin adaylarının açıklanmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantıları yapıldı ve kalan 11 ilçenin adayı belirlendi. İstanbul'da Avcılar ve Sarıyer'in de aralarında bulunduğu 9 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’de rant ve talan kavgası! Partililer kazan kaldırdı: Peş peşe istifalar

Buna göre Ümraniye'de Aykut Erdoğdu, Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Sarıyer'de Oktay Aksu, Kağıthane'de Tonguç Çoban, Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Zeytinburnu'da Onur Soytürk, Esenyurt'ta Ali Gökmen, Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu, Beykoz'da Alaattin Köseler, Çekmeköy'de Orhan Çerkez ve Başakşehir'de Mesut Öksüz aday olarak ilan edildi. Bu isimlerin açıklamasının ardından CHP'de gerilim tırmandı.

CHP’de rant ve talan kavgası! Partililer kazan kaldırdı: Peş peşe istifalar

PROTESTO EDİLDİ

CHP yönetiminin aday belirleme sürecinde liyakatten uzak bir tutum sergilediğini ve parti içi iktidara yönelik adaylar belirlediğini ileri süren partililer, duruma tepki gösterdi.

CHP’de rant ve talan kavgası! Partililer kazan kaldırdı: Peş peşe istifalar

Mevcut Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yeniden aday gösterilmemesi sonrasında CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir grup partili protesto gösterisi yaptı.

SON DAKİKA