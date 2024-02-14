Giriş Tarihi: 14.02.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
06:12
CHP'de rant ve talan kavgası! Partililer kazan kaldırdı: Peş peşe istifalar
CHP'de aday belirleme krizi, İstanbul'da 11 ilçenin adaylarının açıklanmasıyla ayyuka çıktı. Sarıyer, Avcılar ve Adalar'da mevcut başkanların aday gösterilmemesine partililer kazan kaldırdı. Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin ile 3 belediye başkanı partiden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'in katılmadığı aday tanıtım toplantısında ise partililer, İBB Başkanı İmamoğlu'nu protesto etti.