Giriş Tarihi: 08.09.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
06:53
CHP'de saflar netleşiyor! Kurultay'da Mansur Yavaş'a tuzak mı kuruldu?
Artık adı sürekli krizlerle anılan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki derin çatlak son kurultayda bir kez daha net bir şekilde ortaya çıktı. CHP Tüzük Kurultayı, olası cumhurbaşkanı adaylarının güç gösterisine dönüştü. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun, hazırlanmış şekilde 1 saati aşkın konuşma yapmasına tepki göstererek kürsüden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimini topa tuttu. Yavaş'ın "Ben de Ekrem Başkan'ın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim. Ama malesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi" sözleri salonda soğuk rüzgarlar estirdi. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok CHP Kurultayı'nda yaşananları ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte Altınok'un o yazısı...