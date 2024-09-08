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Giriş Tarihi: 08.09.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 06:53

CHP'de saflar netleşiyor! Kurultay'da Mansur Yavaş'a tuzak mı kuruldu?

Artık adı sürekli krizlerle anılan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki derin çatlak son kurultayda bir kez daha net bir şekilde ortaya çıktı. CHP Tüzük Kurultayı, olası cumhurbaşkanı adaylarının güç gösterisine dönüştü. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun, hazırlanmış şekilde 1 saati aşkın konuşma yapmasına tepki göstererek kürsüden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimini topa tuttu. Yavaş'ın "Ben de Ekrem Başkan'ın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim. Ama malesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi" sözleri salonda soğuk rüzgarlar estirdi. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok CHP Kurultayı'nda yaşananları ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte Altınok'un o yazısı...

MELİH ALTINOK
CHP’de saflar netleşiyor! Kurultay’da Mansur Yavaş’a tuzak mı kuruldu?

Cumhur İttifakı seçmenlerine hakaret eden bir lümpeni onur konuğu olarak ağırlayan CHP, eski genel başkanları Kılıçdaroğlu'nu Kurultay'a getirtemedi.

CHP’de saflar netleşiyor! Kurultay’da Mansur Yavaş’a tuzak mı kuruldu?

Kılıçdaroğlu'nun boş kalan koltuğunda Selin Sayek Böke oturuyordu.

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CHP’de saflar netleşiyor! Kurultay’da Mansur Yavaş’a tuzak mı kuruldu?

Kemal Bey, Hacı Bektaş törenlerinde protokolden uzakta önüne bir su bile konulmadan misafir edildiği için olabilir mi?

CHP’de saflar netleşiyor! Kurultay’da Mansur Yavaş’a tuzak mı kuruldu?

İmamoğlu medyasının ve Özgür Özel'e taabi kalemlerin AK Parti'liye vurur gibi yüklendikleri Mansur Yavaş da dün Kurultay kürsüsünden sitem ediyordu.

CHP’de saflar netleşiyor! Kurultay’da Mansur Yavaş’a tuzak mı kuruldu?

Söze, "Polemik çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim" diye başladı.

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