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Giriş Tarihi: 05.02.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 18:06

CHP'de 'sapık aday' skandalı! Kendisinden 30 yaş küçük kıza cinsel saldırıda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) büyük bir skandal yaşandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdurrahim S.'nin, ilçe binasında çaycı olarak çalışan kendisinden 30 yaş küçük olan genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Abdurrahim S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. İşte detaylar...

İHA
CHP’de ’sapık aday’ skandalı! Kendisinden 30 yaş küçük kıza cinsel saldırıda bulundu

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından "değişim" tartışmalarıyla sarsılan, yerel seçimler öncesinde de aday krizinin baş gösterdiği CHP'de yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden belediye başkan adayı olan Abdurrahim S. Cinsel saldırı suçundan tutuklandı. İşte detaylar…

CHP’de ’sapık aday’ skandalı! Kendisinden 30 yaş küçük kıza cinsel saldırıda bulundu

GENÇ KIZA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

CHP Belediye Başkan adayı olan 49 yaşındaki Abdurrahim S. kendisinden 30 yaş küçük olan B.D. isimli genç kıza cinsel saldırı gerekçesiyle gözaltına alındı. Genç kızı 2 Şubat 2024 tarihinde yanında çaycı olarak işe alan Abdurrahim S., iddiaya göre ertesi gün, B.D.'ye cinsel saldırıda bulundu. Olay B.D. ve kuzeni F.D.'nin Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulunması üzerine ortaya çıktı.

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CHP’de ’sapık aday’ skandalı! Kendisinden 30 yaş küçük kıza cinsel saldırıda bulundu

"BACAKLARIMA DOKUNDU"

Olayın yaşandığı gün Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunan B.D. (19) Bismil CHP İlçe binasında 2 Şubat tarihinde çaycı olarak işe başladığını ve CHP Belediye başkan adayı olarak bildiği Abdurrahim S.'nin bir sonraki gün kendisine 'bana bey diye hitap etme' diyerek bacaklarına dokunduğunu ileri sürdü.

CHP’de ’sapık aday’ skandalı! Kendisinden 30 yaş küçük kıza cinsel saldırıda bulundu

ÇAY GÖTÜRDÜĞÜ SIRADA...

B.D. akşam saatlerinde odasına çay götürdüğü esnada Abdurrahim S.'nin dudaklarından zorla öperek göğüslerine dokunduğunu, kendisinin de bunun üzerine parti binasından ayrıldığını ve kuzeni F.D.'yi telefonla arayarak durumu anlattığını söyledi. B.D. ve F.D.'nin şikayeti üzerine Abdurrahim S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CHP’de ’sapık aday’ skandalı! Kendisinden 30 yaş küçük kıza cinsel saldırıda bulundu

PİŞKİN SAVUNMA: NE YAPTIYSAM BABA ŞEFKATİYLE YAPTIM

Mağdur B.D'nin telefonla arayarak durumu anlattığı kuzeni F.D., Abdurrahim S.'nin olay sonrasında kendisini defalarca arayarak 'Ne yaptıysam baba şefkatiyle yaptım başka amacım yoktu' dediğini iddia etti.

Yapılan araştırmada şüpheli şahsın CHP'den Bismil Belediye Başkan adayı olduğunu tespit eden Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Abdurrahim S.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Abdurrahim S., cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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