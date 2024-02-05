CHP’de ’sapık aday’ skandalı! Kendisinden 30 yaş küçük kıza cinsel saldırıda bulundu

"BACAKLARIMA DOKUNDU"

Olayın yaşandığı gün Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunan B.D. (19) Bismil CHP İlçe binasında 2 Şubat tarihinde çaycı olarak işe başladığını ve CHP Belediye başkan adayı olarak bildiği Abdurrahim S.'nin bir sonraki gün kendisine 'bana bey diye hitap etme' diyerek bacaklarına dokunduğunu ileri sürdü.