Giriş Tarihi: 05.02.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
18:06
CHP'de 'sapık aday' skandalı! Kendisinden 30 yaş küçük kıza cinsel saldırıda bulundu
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) büyük bir skandal yaşandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdurrahim S.'nin, ilçe binasında çaycı olarak çalışan kendisinden 30 yaş küçük olan genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Abdurrahim S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. İşte detaylar...