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Haberler Galeri CHP’de skandal akraba atamaları! Hizmet bahane ballı koltuklar şahane
Giriş Tarihi: 08.05.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 06:45

CHP’de skandal akraba atamaları! Hizmet bahane ballı koltuklar şahane

CHP'li belediye yönetimleri, belediye yönetim ve iştiraklerini eş, akraba ve dostlarıyla doldurmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyini Büyükşehir Belediyesinde yönetici yapmasının ardından, bu kez de CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, gelinini Belediyede işe soktu. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt'u Belediye'nin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu yaptı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Gökhan KOCAASLAN
CHP’de skandal akraba atamaları! Hizmet bahane ballı koltuklar şahane

CHP'li Belediyelerde eş, dost ve akraba kayırmacılığı son sürat devam ederken, Balıkesir'de bir skandal daha patlak verdi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyini Büyükşehir Belediyesinde yönetici yapmasının ardından, bu kez de CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, gelinini Belediyede işe soktu.

CHP’de skandal akraba atamaları! Hizmet bahane ballı koltuklar şahane

Yerel seçimlerin üzerinden henüz 37 gün geçmesine rağmen CHP'li birçok Belediyede eş, dost ve akrabalar bir bir Belediyelerde makam sahibi olmaya başladı. Özellikle Bursa ve Balıkesir'de yaşanan skandal atamalar, gündeme bomba gibi düştü.

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CHP’de skandal akraba atamaları! Hizmet bahane ballı koltuklar şahane

Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in baldızını ve öz yeğenini belediyede makam sahibi yapmasının yankıları sürerken, geçtiğimiz haftalarda benzer bir konuyla gündeme gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde bir kez daha "akrabaya kıyak" skandalı patlak verdi.

CHP’de skandal akraba atamaları! Hizmet bahane ballı koltuklar şahane

GELİNİNİ BASIN BİRİMİNE SOKTU

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, göreve gelir gelmez CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi Gökhan Sarı'yı, yönetici pozisyonunda Belediyeye işe almıştı. Şimdi de CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaş'nın, gelini G.K'yi, Basın ve Halkla İlişkiler biriminde işe soktuğu ortaya çıktı.

CHP’de skandal akraba atamaları! Hizmet bahane ballı koltuklar şahane

HAK HUKUK ADALET DİYORLARDI

Yerel seçim sürecinde Balıkesir'in birçok noktasında seçim çalışmaları yürüten Başkan Ahmet Akın, Milletvekili Serkan Sarı ve İl Başkanı Erden Köybaşı, meydanlarda yaptıkları konuşmalarda, Hak, Hukuk ve Adaletten bahsetmişti.

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