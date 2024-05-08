CHP’de skandal akraba atamaları! Hizmet bahane ballı koltuklar şahane

Yerel seçimlerin üzerinden henüz 37 gün geçmesine rağmen CHP'li birçok Belediyede eş, dost ve akrabalar bir bir Belediyelerde makam sahibi olmaya başladı. Özellikle Bursa ve Balıkesir'de yaşanan skandal atamalar, gündeme bomba gibi düştü.



