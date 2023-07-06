Giriş Tarihi: 06.07.2023 07:40
Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
07:42
CHP'de taht oyunları! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na derin operasyon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı farklı bir boyut kazandı. Mevcut delege yapısı ile Kılıçdaroğlu'nu devirmesi mümkün gözükmeyen İmamoğlu'nun "itibarsızlaştırma" stratejisini devreye soktuğu iddia edildi. 18 ilçe başkanı ile görüştüğü ortaya çıkan İmamoğlu, değişim isteyen bazı CHP'lilerin son grup toplantısına katılmamasında da başrol oynadı. Kılıçdaroğlu'nun lüks tatilini basına sızdırdığı öne sürülen İmamoğlu, son olarak internet sitesi açarak muhalif görüşleri toplamaya başladı.