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Haberler Galeri CHP'de taht oyunları! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na derin operasyon
Giriş Tarihi: 06.07.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 07:42

CHP'de taht oyunları! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na derin operasyon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı farklı bir boyut kazandı. Mevcut delege yapısı ile Kılıçdaroğlu'nu devirmesi mümkün gözükmeyen İmamoğlu'nun "itibarsızlaştırma" stratejisini devreye soktuğu iddia edildi. 18 ilçe başkanı ile görüştüğü ortaya çıkan İmamoğlu, değişim isteyen bazı CHP'lilerin son grup toplantısına katılmamasında da başrol oynadı. Kılıçdaroğlu'nun lüks tatilini basına sızdırdığı öne sürülen İmamoğlu, son olarak internet sitesi açarak muhalif görüşleri toplamaya başladı.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’de taht oyunları! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na derin operasyon

Kılıçdaroğlu'nu kamuoyu önünde itibarsızlaştırıp genel merkezi içten fethetmek istediği iddia edilen İmamoğlu'nun son haftalardaki girişimleri partiyi karıştırdı.

CHP’de taht oyunları! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na derin operasyon

İlk olarak 18 ilçe başkanı ile gizlice görüşen İmamoğlu, kendilerinden tam destek istedi. Görüşmeyi öğrenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise küplere binerek söz konusu ilçe başkanlarını toplantıya çağırdı.

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CHP’de taht oyunları! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na derin operasyon

Kaftancıoğlu ile görüşmeyi reddeden CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün görevden alınarak diğer ilçe başkanlarına gözdağı verildi.

CHP’de taht oyunları! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na derin operasyon

LÜKS TATİLİ İMAMOĞLU MU SIZDIRDI?

Sonraki günlerde Kılıçdaroğlu'nun Antalya'daki 1,5 milyon liralık lüks tatili gündeme bomba gibi düştü.

CHP’de taht oyunları! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na derin operasyon

Kılıçdaroğlu'nun kaldığı VIP villayı ve söz konusu tatilden fotoğrafı basına sızdıran ana kaynağın İmamoğlu olduğu iddiası kulisleri hareketlendirdi.

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