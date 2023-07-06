CHP’de taht oyunları! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na derin operasyon

İlk olarak 18 ilçe başkanı ile gizlice görüşen İmamoğlu, kendilerinden tam destek istedi. Görüşmeyi öğrenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise küplere binerek söz konusu ilçe başkanlarını toplantıya çağırdı.



