CHP’de tasfiye hareketi ve yeni siyasi kavga! Kemal Kılıçdaroğlu rahat durmuyor

En son Eren Erdem'in disipline verilmesi ve istifası da bunu gösteriyor. İki taraf, İmamoğlu tasfiye etmekte, Kılıçdaroğlu da partiyi ona teslim etmemekte kararlı. O kadar kararlılar ki, karşı tarafı bertaraf etmek için her yol mübah sayılıyor.



