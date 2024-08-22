Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
07:09
CHP’de tasfiye hareketi ve yeni siyasi kavga! Kemal Kılıçdaroğlu rahat durmuyor
Bir türlü parti içi çekişmenin, ihanet suçlamalarının ve siyasi kavgaların yaşandığı CHP'de krizler bitmek bilmiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibini bir partiden ihraç etmeye başladı. Kılıçdaroğlu ise partinin başına yeniden gelebilmek için her şeyi deniyor ve açıklamalarda bulunuyor. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'deki parti içi çekişmeleri ve yeni oluşumları anlatan bir yazı kaleme aldı. işte Övür'ün o yazısı....