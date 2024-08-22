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Haberler Galeri CHP’de tasfiye hareketi ve yeni siyasi kavga! Kemal Kılıçdaroğlu rahat durmuyor
Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 07:09

CHP’de tasfiye hareketi ve yeni siyasi kavga! Kemal Kılıçdaroğlu rahat durmuyor

Bir türlü parti içi çekişmenin, ihanet suçlamalarının ve siyasi kavgaların yaşandığı CHP'de krizler bitmek bilmiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibini bir partiden ihraç etmeye başladı. Kılıçdaroğlu ise partinin başına yeniden gelebilmek için her şeyi deniyor ve açıklamalarda bulunuyor. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'deki parti içi çekişmeleri ve yeni oluşumları anlatan bir yazı kaleme aldı. işte Övür'ün o yazısı....

MAHMUT ÖVÜR
CHP’de tasfiye hareketi ve yeni siyasi kavga! Kemal Kılıçdaroğlu rahat durmuyor

CHP'de bilinen klasik parti içi hizip tartışmasını aşan, siyasi yarışın yerini "öç alma" duygusunun aldığı yeni bir "siyasi" kavga yaşanıyor.

CHP’de tasfiye hareketi ve yeni siyasi kavga! Kemal Kılıçdaroğlu rahat durmuyor

Bu arada sürpriz Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin bu süreci nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Aslında partinin geçmişi de hep kavgalıydı ama bu kadarı hiç olmamıştı.

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CHP’de tasfiye hareketi ve yeni siyasi kavga! Kemal Kılıçdaroğlu rahat durmuyor

Şimdi ise bizzat partiyi 13 yıl yöneten lider, elinden tutup siyasi aktör yaptığı kendi evlatlarını kurultayda "ihanetle" suçladı. Halen de o suçlamadan vazgeçmiş değil ve kavga derinleşerek devam ediyor.

CHP’de tasfiye hareketi ve yeni siyasi kavga! Kemal Kılıçdaroğlu rahat durmuyor

Üstelik Saraçhane Medyası üzerinden ağır hakaretler ve ithamlarla... Karşı grup da tasfiye hamlesiyle cevap veriyor. Kılıçdaroğlu'na destek verenler tek tek ihraçla karşı karşıya.

CHP’de tasfiye hareketi ve yeni siyasi kavga! Kemal Kılıçdaroğlu rahat durmuyor

En son Eren Erdem'in disipline verilmesi ve istifası da bunu gösteriyor. İki taraf, İmamoğlu tasfiye etmekte, Kılıçdaroğlu da partiyi ona teslim etmemekte kararlı. O kadar kararlılar ki, karşı tarafı bertaraf etmek için her yol mübah sayılıyor.

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