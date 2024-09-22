CHP’de yeni kriz! Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu’na olay sözler: Siyasi kalpazan, proje çocuk

Yavaş, burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin sorunlarına değinmek isterdim ama bir saat önce telefon açılıp 'Siz de konuşun' dendi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturunca aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz."