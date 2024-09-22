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Haberler Galeri CHP'de yeni kriz! Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu'na olay sözler: Siyasi kalpazan, proje çocuk
Giriş Tarihi: 22.09.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 18:49

CHP'de yeni kriz! Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu'na olay sözler: Siyasi kalpazan, proje çocuk

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada." diyen Yüksel Arslan, İmamoğlu hakkında "Siyasi kalpazan, proje çocuk" gibi tanımlamalar kullandı. İşte CHP'de yeni krize yol açan o açıklamanın tamamı...

CHP’de yeni kriz! Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu’na olay sözler: Siyasi kalpazan, proje çocuk

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz gün geçtikçe büyüyor.

CHP’de yeni kriz! Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu’na olay sözler: Siyasi kalpazan, proje çocuk

Öyle ki; ABB ve İBB Başkanları artık açık bir şekilde birbirlerini hedef alıyor. İki isim arasındaki son kriz ise Tüzük Kurultayı'nda yaşandı.

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CHP’de yeni kriz! Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu’na olay sözler: Siyasi kalpazan, proje çocuk

"FİTNE ATEŞİNE ODUN ATMIŞ OLUYORSUNUZ"

Daha önce kendisine yöneltilen '2028 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna "Bu yükün altına girerim, aday olurum" diyerek yanıt veren Mansur Yavaş, Tüzük Kurultayı'nda kürsüye çıkarak CHP'ye sitem etti.

CHP’de yeni kriz! Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu’na olay sözler: Siyasi kalpazan, proje çocuk

Yavaş, burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin sorunlarına değinmek isterdim ama bir saat önce telefon açılıp 'Siz de konuşun' dendi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturunca aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz."

CHP’de yeni kriz! Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu’na olay sözler: Siyasi kalpazan, proje çocuk

"BENİM YOL ARKADAŞIM DEĞİL"

İlerleyen süreçte Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş'ı hedef aldı. İmamoğlu, "Zaman aynı çatı altında siyaset yapan insanların sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun ya da yüzüme sert baktın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir" ifadelerini kullandı.

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