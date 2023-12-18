Giriş Tarihi: 18.12.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 12:34

CHP'de yeni kriz! Tunç Soyer'e baş kaldırdılar: İki ilçe başkanından sert tepki

CHP Genel Merkezinin gözden çıkardığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir şok da partisinin ilçe başkanlarından geldi. Geride kalan 4.5 yıllık görev süresi boyunca partisinin ilçe başkanlarının yüzüne bakmayan Soyer yerel seçimler öncesi 4.5 yıllık icraatlarının sunumunu yapmak için CHP'li 30 ilçe başkanını toplantıya davet etti. Ödemiş ve Selçuk ilçe başkanları bu güne kadar hiçbir taleplerine olumlu yanıt vermeyen Soyer'in davetine sert çıktı. İddiayla göre Soyer'in ilçelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili bu güne kadar fikirlerine hiç başvurmadığını öne süren iki ilçe başkanı Soyer'in davetine katılmayacaklarını belirtti. Başkanlar toplantının geç kalınmış bir toplantı olduğunu da dile getirdi.