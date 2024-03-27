Giriş Tarihi: 27.03.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
08:59
CHP’de yeni taciz skandalı! İlçe sekreteri partili kadını taciz etti, tutuklandı
CHP, içerisindeki taciz, tecavüz haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Yine bir taciz skandalıyla çalkalanan partide bu kez olay ört bas edilemedi. Ankara'da CHP Mamak İlçe Sekreteri Hasan A., partide bir görevli evli kadına cinsel tacizde bulundu. Bununla da yetinmeyen ilçe sekreteri, daha sonra kadına silah fotoğrafları göstererek tehditte bulundu. Kadının yaşananları kocasına ve savcılığa anlatınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Hasan A. tutuklandı.