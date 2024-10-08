CHP’de yine taciz skandalı! Detaylar mide bulandırıcı: 20 yaşındaki genç kızı bağ evine götürdü!

İddiaya göre yaklaşık 3 ay önce, CHP Elazığ İl Başkanlığı yönetiminde Disiplin Kurulu üyesi olan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Baş, partide görev yapan 20 yaşındaki Ş.Ö. ile yakınlık kurmak istedi.



