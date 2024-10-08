Giriş Tarihi: 08.10.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
08:49
CHP'de yine taciz skandalı! Detaylar mide bulandırıcı: 20 yaşındaki genç kızı bağ evine götürdü!
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki taciz ve istismar skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Elazığ İl Başkanlığı yönetiminde Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hüseyin Baş'ın, İl Kadın Kolları'nda yönetim kurulu üyesi olan 20 yaşındaki Ş.Ö. isimli genç kızı defalarca taciz ettiği öne sürüldü. Genç kızı, Elazığ'daki bağ evine davet eden Baş'ın genç kıza istememesine rağmen yakınlaşıp, tacizde bulunduğu iddia edildi.