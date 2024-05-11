Giriş Tarihi: 11.05.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
06:23
CHP’deki ballı koltuk dağıtımı, tam gaz! Yeğenler, kardeşler, danışmanlar, hepsi müdür oldu
CHP'li başkanların eşe dosta ve akrabaya ballı koltuk dağıtımı tüm hızıyla sürüyor. Adana'da' CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, başkan yardımcısı yaptığı kız kardeşinin büyük oğlu Hasan Aydoğan'a 10, Emlak İstimlak Müdürü yaptığı Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan da 2 müdürlük bağladı. Çukurova Belediye Başkan Yardımcılığı yaparken, Afet İşleri Müdürlüğü'ne atanan Selami Kandemir, yeğeni ve kız kardeşini de kendi biriminde müdür yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un danışmanı İrfan Doğan da Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in Özel Kalem Müdürü oldu.