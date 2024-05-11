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Haberler Galeri CHP’deki ballı koltuk dağıtımı, tam gaz! Yeğenler, kardeşler, danışmanlar, hepsi müdür oldu
Giriş Tarihi: 11.05.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 06:23

CHP’deki ballı koltuk dağıtımı, tam gaz! Yeğenler, kardeşler, danışmanlar, hepsi müdür oldu

CHP'li başkanların eşe dosta ve akrabaya ballı koltuk dağıtımı tüm hızıyla sürüyor. Adana'da' CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, başkan yardımcısı yaptığı kız kardeşinin büyük oğlu Hasan Aydoğan'a 10, Emlak İstimlak Müdürü yaptığı Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan da 2 müdürlük bağladı. Çukurova Belediye Başkan Yardımcılığı yaparken, Afet İşleri Müdürlüğü'ne atanan Selami Kandemir, yeğeni ve kız kardeşini de kendi biriminde müdür yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un danışmanı İrfan Doğan da Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in Özel Kalem Müdürü oldu.

MURAT KARAMAN
CHP’deki ballı koltuk dağıtımı, tam gaz! Yeğenler, kardeşler, danışmanlar, hepsi müdür oldu

Yerel seçimlerde liyakati dilinden düşürmeyen CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını belediyelerde üst düzey yönetime getirmeleri tüm hızıyla sürüyor.

CHP’deki ballı koltuk dağıtımı, tam gaz! Yeğenler, kardeşler, danışmanlar, hepsi müdür oldu

Adana'da, 31 Mart yerel seçimlerinde Yüreğir Belediye başkanlığı koltuğuna oturan, CHP eski milletvekili Ali Demirçalı, hiç vakit kaybetmeden, başkan yardımcılığına kız kardeşinin oğlu Hasan Aydoğan'ı getirdi.

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CHP’deki ballı koltuk dağıtımı, tam gaz! Yeğenler, kardeşler, danışmanlar, hepsi müdür oldu

Daha önce Adana Büyükşehir Belediyesi'nde spor müdürlüğü de yapan Aydoğan'a, başkan dayısı tarafından 10 müdürlük bağlandı. Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirilen Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan da 2 müdürlük bağlandı.

CHP’deki ballı koltuk dağıtımı, tam gaz! Yeğenler, kardeşler, danışmanlar, hepsi müdür oldu

AMCA, HALA, YEĞENE MÜDÜRLÜK
Çukurova Belediyesinde ise yeğen ve kardeş atamaları yapıldı. Daha önce Çukurova Belediye Başkan Yardımcılığı yapan ve aynı zamanda eski emniyet müdürü olan Selami Kandemir, yeni dönemde Afet İşleri Müdürlüğü'ne atandı.

CHP’deki ballı koltuk dağıtımı, tam gaz! Yeğenler, kardeşler, danışmanlar, hepsi müdür oldu

Bu atamanın hemen ardından ise Selami Kandemir'in yeğeni Sabri Kandemir, aynı birimdeki Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekilliğine, kız kardeşi Canan Soncul'u ise Bilgi İşlem Müdürlüklerine getirildi.

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