CHP’deki ballı koltuk dağıtımı, tam gaz! Yeğenler, kardeşler, danışmanlar, hepsi müdür oldu

AMCA, HALA, YEĞENE MÜDÜRLÜK

Çukurova Belediyesinde ise yeğen ve kardeş atamaları yapıldı. Daha önce Çukurova Belediye Başkan Yardımcılığı yapan ve aynı zamanda eski emniyet müdürü olan Selami Kandemir, yeni dönemde Afet İşleri Müdürlüğü'ne atandı.