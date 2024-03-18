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Haberler Galeri CHP’deki kirli para skandalında her yol ona çıkıyor! Ekrem İmamoğlu’nun en yakını ifade verdi!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 17:22 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 17:22

CHP’deki kirli para skandalında her yol ona çıkıyor! Ekrem İmamoğlu’nun en yakını ifade verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde rant ve kirli para ağı skandalı patladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda Fatih Keleş, Özgür Nas ve Can Poyraz ifade verdi. Bugün de 'Olayla ilgim yok' diyen Ekrem İmamoğlu'nun en yakın isimlerden İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, adliyeye gitti! CHP'de herhangi bir görevi olmayan Tuncay Yılmaz'ın paraları Fatih Keleş ile ofise götürdüğü belirlendi.

Deniz YUSUFOĞLU
CHP’deki kirli para skandalında her yol ona çıkıyor! Ekrem İmamoğlu’nun en yakını ifade verdi!

Yerel seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki rant ve kirli para ağı skandalı patlak verdi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntüler Türkiye'nin gündemine yerleşti.

CHP’deki kirli para skandalında her yol ona çıkıyor! Ekrem İmamoğlu’nun en yakını ifade verdi!

DİKKAT ÇEKEN KİRLİ PARA TRAFİĞİ…

Kamera görüntülerinde CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın da olması CHP'deki para trafiğini gözler önüne serdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı, görüntülerin İstanbul İl Başkanlığı binasında değil mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiğini iddia etti. Hatta görüntülerin 2019 yılına ait olduğu da belirtildi.

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CHP’deki kirli para skandalında her yol ona çıkıyor! Ekrem İmamoğlu’nun en yakını ifade verdi!

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerinin alınması bugün de devam etti.

CHP’deki kirli para skandalında her yol ona çıkıyor! Ekrem İmamoğlu’nun en yakını ifade verdi!

İlk olarak binayı satan, avukat ofisinde parayı teslim alan Ali Rıza Braka savcılığa giderek ifade verdi. Son olarak para sayma videosunda yer alan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da savcılıktaki ifade işlemlerini bitirdi. Yılmaz, soruları yanıtsız bırakarak adliyeye terk etti.

CHP’deki kirli para skandalında her yol ona çıkıyor! Ekrem İmamoğlu’nun en yakını ifade verdi!

KİLİT İSİM EKREM İMAMOĞLU!

Her skandalda olduğu gibi çuval dolusu para olayına da "Benim bir ilgim yok" Ekrem İmamoğlu, kirli para ağının kilit ismiydi. Çünkü, para sayma görüntülerinde yer alan isimler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerdi.

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