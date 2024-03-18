CHP’deki kirli para skandalında her yol ona çıkıyor! Ekrem İmamoğlu’nun en yakını ifade verdi!

DİKKAT ÇEKEN KİRLİ PARA TRAFİĞİ…

Kamera görüntülerinde CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın da olması CHP'deki para trafiğini gözler önüne serdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı, görüntülerin İstanbul İl Başkanlığı binasında değil mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiğini iddia etti. Hatta görüntülerin 2019 yılına ait olduğu da belirtildi.