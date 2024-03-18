Giriş Tarihi: 18.03.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
17:22
CHP’deki kirli para skandalında her yol ona çıkıyor! Ekrem İmamoğlu’nun en yakını ifade verdi!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde rant ve kirli para ağı skandalı patladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda Fatih Keleş, Özgür Nas ve Can Poyraz ifade verdi. Bugün de 'Olayla ilgim yok' diyen Ekrem İmamoğlu'nun en yakın isimlerden İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, adliyeye gitti! CHP'de herhangi bir görevi olmayan Tuncay Yılmaz'ın paraları Fatih Keleş ile ofise götürdüğü belirlendi.