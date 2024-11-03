CHP’deki örtülü savaş açığa çıktı: Özel’den Yavaş’a ’Ebru Gündeş Konseri’ salvosu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Ebru Gündeş Konseri' için 69 milyon TL harcadı. Ankaralılar hizmet beklerken Yavaş'ın savurgan tavrı başkentlilere büyük bir şok yaşattı. Kamuoyunda tepki çeken konser aynı zamanda CHP'de de büyük bir krize neden oldu.