Giriş Tarihi: 03.11.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024
17:11
CHP'deki örtülü savaş açığa çıktı: Özel'den Yavaş'a 'Ebru Gündeş Konseri' salvosu!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleşen Ebru Gündeş Konseri'nin yankıları sürüyor. 69 milyon TL'lik konser kamuoyunun tepkisini çekerken CHP'de de eş zamanlı bir krize neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Ahmet Özer' için düzenlenen mitinge katılmaması nedeniyle aralarında soğuk rüzgarlar estiği bilinen Yavaş'a yönelik çok sert tepkide bulundu. Özel söz konusu konser için, "Konserden, organize edilmeden önce haberimiz yoktu. Ebru Gündeş, Rıza Zarraf'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı" dedi.