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Haberler Galeri CHP'deki örtülü savaş açığa çıktı: Özel'den Yavaş'a 'Ebru Gündeş Konseri' salvosu!
Giriş Tarihi: 03.11.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 17:11

CHP'deki örtülü savaş açığa çıktı: Özel'den Yavaş'a 'Ebru Gündeş Konseri' salvosu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleşen Ebru Gündeş Konseri'nin yankıları sürüyor. 69 milyon TL'lik konser kamuoyunun tepkisini çekerken CHP'de de eş zamanlı bir krize neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Ahmet Özer' için düzenlenen mitinge katılmaması nedeniyle aralarında soğuk rüzgarlar estiği bilinen Yavaş'a yönelik çok sert tepkide bulundu. Özel söz konusu konser için, "Konserden, organize edilmeden önce haberimiz yoktu. Ebru Gündeş, Rıza Zarraf'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı" dedi.

CHP’deki örtülü savaş açığa çıktı: Özel’den Yavaş’a ’Ebru Gündeş Konseri’ salvosu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Ebru Gündeş Konseri' için 69 milyon TL harcadı. Ankaralılar hizmet beklerken Yavaş'ın savurgan tavrı başkentlilere büyük bir şok yaşattı. Kamuoyunda tepki çeken konser aynı zamanda CHP'de de büyük bir krize neden oldu.

CHP’deki örtülü savaş açığa çıktı: Özel’den Yavaş’a ’Ebru Gündeş Konseri’ salvosu!

Geçtiğimiz günlerde (23 Ekim) TUSAŞ'ı hedef alan hain terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olmuştu. Türkiye'yi derinden sarsan olay sıcaklığını korurken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ABB tarafından yapılan etkinlikler gündem oldu.

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CHP’deki örtülü savaş açığa çıktı: Özel’den Yavaş’a ’Ebru Gündeş Konseri’ salvosu!

69 MİLYON LİRA HARCANDI

Kaybettiğimiz şehitlerimize saygısızlık olmaması adına iptal edilen eğlence etkinliklerinin Mansur Yavaş tarafından tekrar düzenlenmesi kararı alınmıştı.

CHP’deki örtülü savaş açığa çıktı: Özel’den Yavaş’a ’Ebru Gündeş Konseri’ salvosu!

Düzenlenen konserlerin ardından skandalın boyutu dudak uçuklattı. Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin düzenlenen Ebru Gündeş konseri için 69 Milyon lira harcadığı ortaya çıktı.

CHP’deki örtülü savaş açığa çıktı: Özel’den Yavaş’a ’Ebru Gündeş Konseri’ salvosu!

CHP'DEKİ ÖRTÜLÜ KAVGA AÇIĞA ÇIKTI

Söz konusu konser CHP'de bir süredir İmamoğlu/Yavaş/Özel ekseninde yaşanan parti içi kavgayı da açığa çıkardı.

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