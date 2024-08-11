Giriş Tarihi: 11.08.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
15:47
SON DAKİKA: CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan Yargıtay’a yazı: Usulsüz toplanan paralar hazineye devredilsin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "para sayma görüntüleri" ile ilgili resen başlattığı soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu. Mahkemece kabul edilen iddianamede CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi.