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Haberler Galeri SON DAKİKA: CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan Yargıtay’a yazı: Usulsüz toplanan paralar hazineye devredilsin
Giriş Tarihi: 11.08.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:47

SON DAKİKA: CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan Yargıtay’a yazı: Usulsüz toplanan paralar hazineye devredilsin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "para sayma görüntüleri" ile ilgili resen başlattığı soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu. Mahkemece kabul edilen iddianamede CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Halit TURAN
SON DAKİKA: CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan Yargıtay’a yazı: Usulsüz toplanan paralar hazineye devredilsin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "para sayma görüntüleri" ile ilgili resen başlattığı soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu.

SON DAKİKA: CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan Yargıtay’a yazı: Usulsüz toplanan paralar hazineye devredilsin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medya platformlarında birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından paylaşılan video görüntüsünde kimliği belirsiz bir şahsın siyah renkli çanta içerinden deste halinde bulunan banknotları çıkartarak masa üzerine dizdiğine ilişkin görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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SON DAKİKA: CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan Yargıtay’a yazı: Usulsüz toplanan paralar hazineye devredilsin

İddianamede, parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen paraların miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğunun satıcı Ali Rıza Braka, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve görüntülerin çekildiği ofisin sahibi olan Avukat Gökhan Taşkapan tarafından imzalanan tutanakla sabit olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA: CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan Yargıtay’a yazı: Usulsüz toplanan paralar hazineye devredilsin

CHP İl Başkanlığı'nın kullanmak üzere satın aldığı il binasının ne kadara satın alındığının tespit edilmesi için savcılık tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yazı yazıldı.

SON DAKİKA: CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan Yargıtay’a yazı: Usulsüz toplanan paralar hazineye devredilsin

Savcılığın yazısına cevap veren İstanbul İl Başkanlığı binanın 2019 yılında 39 milyon 870 bin liraya alındığını belirtti. Binanın alımı esnasında 24 milyon 360 bin liranın Kasım 2019 tarihinde il başkanlığı hesabına havale edildiği, 15 milyon 510 bin liranın ise vatandaşların bağışları ile toplandığı, kalan miktarın ise döner sermaye bedeli olarak ödendiği kaydedildi.

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