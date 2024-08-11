SON DAKİKA: CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan Yargıtay’a yazı: Usulsüz toplanan paralar hazineye devredilsin

Savcılığın yazısına cevap veren İstanbul İl Başkanlığı binanın 2019 yılında 39 milyon 870 bin liraya alındığını belirtti. Binanın alımı esnasında 24 milyon 360 bin liranın Kasım 2019 tarihinde il başkanlığı hesabına havale edildiği, 15 milyon 510 bin liranın ise vatandaşların bağışları ile toplandığı, kalan miktarın ise döner sermaye bedeli olarak ödendiği kaydedildi.