CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! Soruşturma detayları ortaya çıktı

Başsavcılığın tanık ifadelerinde geçen isimlerin para trafiğinin ayrıntılı araştırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazdığı, belli bir adaya oy kullandırma karşılığı para dışındaki menfaat teklifi (belediyelerde yakınını işe aldırma, meclis üyesi adayı yaptırma) ile ilgili iddialara ilişkin de araştırmaların devam ettiği kaydedildi.