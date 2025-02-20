Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:47
CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! Soruşturma detayları ortaya çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin, Ankara dışındaki kişilerin tespiti için bulundukları illerdeki başsavcılıklara talimat yazısı ile tanık ifadelerinde geçen isimlerin para trafiğinin ayrıntılı araştırılması için ilgili kurumlara müzekkere gönderdi.