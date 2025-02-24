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Haberler Galeri CHP'deki savaş satranç tahtasına döndü! İmamoğlu'nun hamlelerine Mansur Yavaş'tan karşı hamle
Giriş Tarihi: 24.02.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 07:04

CHP'deki savaş satranç tahtasına döndü! İmamoğlu'nun hamlelerine Mansur Yavaş'tan karşı hamle

İBB Başkanı olduğu günden beri sürekli hakkındaki soruşturmalar üzerinden mağduru oynamaya çalışan Ekrem İmamoğlu bu sefer de sahte diploma olayıyla gündeme geldi. 38. Olağan Kurultay'da üyeleri parayla satın alıp önünde engel gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevden indiren İmamoğlu'nun bu seferki yeni hedefi Mansur Yavaş oldu. Ekrem İmamoğlu soruşturmalar nedeniyle yıpranırken, Mansur Yavaş sessiz sedasız yoluna devam ediyor. Bugünkü yazısında SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP içinde yaşanan İmamoğlu-Yavaş savaşına yer verdi. İşte Altınok'un o yazısı...

MELİH ALTINOK
CHP’deki savaş satranç tahtasına döndü! İmamoğlu’nun hamlelerine Mansur Yavaş’tan karşı hamle

Göreve geldiği günden beri geleceğini Erdoğan'ın mazisinde arayan, hakkında başlatılan soruşturmaları çevresindekilerle kucaklaşarak kutlayan İmamoğlu işi biraz abarttığının farkında.

CHP’deki savaş satranç tahtasına döndü! İmamoğlu’nun hamlelerine Mansur Yavaş’tan karşı hamle

Diploma tartışmasının da bu kadar büyüyeceğini hesap edememişti.

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CHP’deki savaş satranç tahtasına döndü! İmamoğlu’nun hamlelerine Mansur Yavaş’tan karşı hamle

Bu yüzden 23 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının ilan edileceği oylamaya dört elle sarılmış durumda. Belli ki, seçilmeden Cumhurbaşkanı makamının dokunulmazlık zırhını giymeyi planlıyor.

CHP’deki savaş satranç tahtasına döndü! İmamoğlu’nun hamlelerine Mansur Yavaş’tan karşı hamle

Gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş ise hiç oralı değil. Ön seçime katılmıyor bile.

CHP’deki savaş satranç tahtasına döndü! İmamoğlu’nun hamlelerine Mansur Yavaş’tan karşı hamle

Geçen kurultayda İmamoğlu tarafından ihya edilen CHP'lilere değil muhalif seçmen bloğuna oynuyor.

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