Giriş Tarihi: 24.02.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
07:04
CHP'deki savaş satranç tahtasına döndü! İmamoğlu'nun hamlelerine Mansur Yavaş'tan karşı hamle
İBB Başkanı olduğu günden beri sürekli hakkındaki soruşturmalar üzerinden mağduru oynamaya çalışan Ekrem İmamoğlu bu sefer de sahte diploma olayıyla gündeme geldi. 38. Olağan Kurultay'da üyeleri parayla satın alıp önünde engel gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevden indiren İmamoğlu'nun bu seferki yeni hedefi Mansur Yavaş oldu. Ekrem İmamoğlu soruşturmalar nedeniyle yıpranırken, Mansur Yavaş sessiz sedasız yoluna devam ediyor. Bugünkü yazısında SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP içinde yaşanan İmamoğlu-Yavaş savaşına yer verdi. İşte Altınok'un o yazısı...