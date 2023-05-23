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Haberler Galeri MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Atatürk düşmanları vekil oldu, röportaj verirken Türk bayrakları kaldırıldı
Giriş Tarihi: 23.05.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 14:31

MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Atatürk düşmanları vekil oldu, röportaj verirken Türk bayrakları kaldırıldı

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, söylem değiştirerek sözde 'milliyetçi' bir kimliğe büründü. İlk turda, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tepki gösterdi. Erkan Akçay, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Devekuşu politikası bunların ki. Kafasını kuma gömüyor. Asıl ittifak CHP ile HDP arasında. Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yapıyor. Önce bunu reddetmeleri gerekirdi. Fakat CHP ve HDP bu konuda anlaşmış. Diğerleri figüran." dedi. Feti Yıldız ise "14 Mayıs'ta sandıkta boyunun ölçüsünü alınca sanki bunlar yaşanmamış gibi milliyetçi söylemlere sarıldı. Bu beyanlarıyla kimseyi kandıramaz. Boşuna çırpınmaktadır." ifadelerini kullandı.

SABAH İNTERNET
MHP’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Atatürk düşmanları vekil oldu, röportaj verirken Türk bayrakları kaldırıldı

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluk Cumhur İttifakı'nın olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı. Başkan Erdoğan en yakın rakibine 2 milyon 539 bin oy fark attı ancak salt çoğunluk elde edilemediği için seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yeniden sandık başına gidecek.

MHP’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Atatürk düşmanları vekil oldu, röportaj verirken Türk bayrakları kaldırıldı

KILIÇDAROĞLU SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu söylem değiştirdi. HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı.

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MHP’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Atatürk düşmanları vekil oldu, röportaj verirken Türk bayrakları kaldırıldı

Halbuki, 14 Mayıs seçimi öncesinde HDP bayrakları ile birlikte miting yapıyor ve Kılıçdaroğlu'nu 'dişe diş kana kan Öcalan" sloganları ile karşılıyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu da mitinglerinde Selahattin Demirtaş'a özgürlük sözü verip yerel yönetimlerin güçlendirileceği vaadi veriyordu.

MHP’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Atatürk düşmanları vekil oldu, röportaj verirken Türk bayrakları kaldırıldı

MHP'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İKİYÜZLÜ TAVRINA SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tepki gösterdi.

Erkan Akçay, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimleri öncesi birlikte yol yürüdüğü HDP'nin adını bile anmayıp birden 'milliyetçi' bir kimliğe bürünmesini 'danışıklı dövüş' olarak yorumladı.

Akçay, şu ifadeleri kullandı:

MHP’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Atatürk düşmanları vekil oldu, röportaj verirken Türk bayrakları kaldırıldı

"İKİYÜZLÜ BİR TUTUM"

"Danışıklı dövüş olduğu çok açık ortada. 14 Mayıs seçimlerine kaybedince hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Erdoğan'ın 5 puan gerisinde kalınca söylem değişikliğine gitti. İkiyüzlü bir tutum. Ondan önceki söylediklerini de tekzip etmesi gerekir. 'Ya ben böyle söylemiştim. Yanlış söylemişim. Vazgeçiyorum bu söylemden. Ben yerel yönetimlere özerklik şartı getirmeyeceğim' demesi lazım. Ondan sonra PKK terör örgütünü lanetlemesi lazım. Osman Kavala ve Demirtaş'ın çıkarılmasını istemiyorum demesi lazım. Önce bunları diyecek.

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