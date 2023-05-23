Giriş Tarihi: 23.05.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 14:31

MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Atatürk düşmanları vekil oldu, röportaj verirken Türk bayrakları kaldırıldı

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, söylem değiştirerek sözde 'milliyetçi' bir kimliğe büründü. İlk turda, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tepki gösterdi. Erkan Akçay, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Devekuşu politikası bunların ki. Kafasını kuma gömüyor. Asıl ittifak CHP ile HDP arasında. Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yapıyor. Önce bunu reddetmeleri gerekirdi. Fakat CHP ve HDP bu konuda anlaşmış. Diğerleri figüran." dedi. Feti Yıldız ise "14 Mayıs'ta sandıkta boyunun ölçüsünü alınca sanki bunlar yaşanmamış gibi milliyetçi söylemlere sarıldı. Bu beyanlarıyla kimseyi kandıramaz. Boşuna çırpınmaktadır." ifadelerini kullandı.