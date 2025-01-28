Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP’den İzmir Körfezi’ne öldüresiye eziyet: Çamur deşarjı! Başsavcılık harekete geçti...
Giriş Tarihi: 28.01.2025 18:03 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:13

CHP’den İzmir Körfezi’ne öldüresiye eziyet: Çamur deşarjı! Başsavcılık harekete geçti...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU), içme suyu arıtma tesisinden Manda Çayı ve İzmir Körfezi'ne arıtma çamuru döktüğünü, Tire ilçesinde evsel atık suları arıtmadan doğrudan Cuma Deresi'ne deşarj ettiğini, Ödemiş'te kapasite yetersizliği nedeniyle taşan kanalizasyon ve arıtılmamış atık suyu Gali Çayı'na verdiğini tespit etti. İZSU'ya 6 ihlalle ilgili 8 milyon 305 bin 811 TL ceza uygulandı. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı körfez kirliliğine ilişkin sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Ceyhan TORLAK
CHP’den İzmir Körfezi’ne öldüresiye eziyet: Çamur deşarjı! Başsavcılık harekete geçti...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında 81 ilde denetimlere devam ediyor. Bakanlık ekipleri bir yandan İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri sonrası Bilim Kurulu tarafından açıklanan İzmir Körfezi Eylem Planı'na göre gemi denetimlerini sürdürürken diğer taraftan belediyeler ve sanayi tesislerinin arıtma tesislerini denetliyor.

CHP’den İzmir Körfezi’ne öldüresiye eziyet: Çamur deşarjı! Başsavcılık harekete geçti...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DEN KÖRFEZ'E ÇAMUR DEŞARJI

Vatandaşların ihbarlarını da anında değerlendiren ekipler önceki gün sosyal medyada paylaşılan 'İzmir'de kırmızı akan dere görüntüleri' üzerine harekete geçti. İzmir İl Müdürlüğü ekipleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyu arıtma tesisinden Manda Çayı ve İzmir Körfezi'ne içme suyu arıtmada kullanılan çamur atığının döküldüğünü tespit etti. İzmir, Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'ne Çevre Kanunu'na göre 1 milyon 869 bin 726 TL ceza uygulandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’den İzmir Körfezi’ne öldüresiye eziyet: Çamur deşarjı! Başsavcılık harekete geçti...

ARITILMAMIŞ ATIK SULAR CUMA DERESİ'NE AKIYOR

17 Ocak'ta Tire İlçesi'ndeki denetimde Akmescit Mahallesi'nden gelen evsel atık suların arıtılmadan doğrudan Cuma Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi. Ekipler, İZSU'ya 668 bin 677 TL ceza kesti.

CHP’den İzmir Körfezi’ne öldüresiye eziyet: Çamur deşarjı! Başsavcılık harekete geçti...

MENEMEN VE ÇİĞLİ ATT'YE CEZA

Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Menemen Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki yapılan denetimde de atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi. 23 Ocak'ta, İZSU'ya 1 milyon 393 bin 755 TL idari ceza uygulandı. İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde ise tesiste geçmiş yıllarda oluşan arıtma çamurlarına ilişkin bertaraf işlemlerinin yapılmadığı, hazırlanan rehabilitasyon planlarında idare tarafından istenilen revizyonların yapılmayarak lisans alınmadan arıtma çamuru depolandığı belirlendi. Bu ihlale istinaden İZSU'ya 23 Ocak'ta 1 milyon 299 bin 54 TL ceza kesildi.

CHP’den İzmir Körfezi’ne öldüresiye eziyet: Çamur deşarjı! Başsavcılık harekete geçti...

TAŞAN KANALİZASYON GALİ ÇAYI'NA DÖKÜLÜYOR

Ödemiş ilçesinde yapılan denetimde de İZSU Genel Müdürlüğü Ödemiş Atık Su Arıtma Tesisi'ne hem kanalizasyondan hem de vidanjörlerle atık su girişi olduğu tespit edildi. Tesisteki havuzun yetersizliği nedeniyle rögarın ve arıtılmamış atık suların yağmursuyu kanalı vasıtası ile tesis yanındaki Gali Çayı'na deşarj edildiği tespit edildi. Tesise 1 milyon 671 bin 844 TL idari ceza uygulandı. Çevre kirliliğine neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SON DAKİKA