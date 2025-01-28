Giriş Tarihi: 28.01.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
18:13
CHP’den İzmir Körfezi’ne öldüresiye eziyet: Çamur deşarjı! Başsavcılık harekete geçti...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU), içme suyu arıtma tesisinden Manda Çayı ve İzmir Körfezi'ne arıtma çamuru döktüğünü, Tire ilçesinde evsel atık suları arıtmadan doğrudan Cuma Deresi'ne deşarj ettiğini, Ödemiş'te kapasite yetersizliği nedeniyle taşan kanalizasyon ve arıtılmamış atık suyu Gali Çayı'na verdiğini tespit etti. İZSU'ya 6 ihlalle ilgili 8 milyon 305 bin 811 TL ceza uygulandı. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı körfez kirliliğine ilişkin sorumlular hakkında soruşturma başlattı.