CHP’den İzmir Körfezi’ne öldüresiye eziyet: Çamur deşarjı! Başsavcılık harekete geçti...

MENEMEN VE ÇİĞLİ ATT'YE CEZA



Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Menemen Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki yapılan denetimde de atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi. 23 Ocak'ta, İZSU'ya 1 milyon 393 bin 755 TL idari ceza uygulandı. İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde ise tesiste geçmiş yıllarda oluşan arıtma çamurlarına ilişkin bertaraf işlemlerinin yapılmadığı, hazırlanan rehabilitasyon planlarında idare tarafından istenilen revizyonların yapılmayarak lisans alınmadan arıtma çamuru depolandığı belirlendi. Bu ihlale istinaden İZSU'ya 23 Ocak'ta 1 milyon 299 bin 54 TL ceza kesildi.