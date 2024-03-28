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Haberler Galeri CHP’li Ahmet Akın ekibine almıştı: Balıkesir’deki Kandil İttifakı deşifre oldu!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 08:38

CHP’li Ahmet Akın ekibine almıştı: Balıkesir’deki Kandil İttifakı deşifre oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile anlaştı. Kent uzlaşısı adı altında Kandil İttifakı'na imza atan CHP ile DEM'in kirli ittifakı Balıkesir'de de ortaya çıktı. CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın ekibinde yer alan Birsen Temir Saraç'ın 1 Kasım 2015 seçimlerinde Aydın'da HDP'den 2'nci sıra Milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı. Saraç'ın DEM'li Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile olan samimi fotoğrafları Balıkesir'deki kirli ittifakı kanıtladı.

MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’li Ahmet Akın ekibine almıştı: Balıkesir’deki Kandil İttifakı deşifre oldu!

Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar çalışmalarını hızla sürdürürken, CHP'nin Balıkesir'de de DEM ile kirli ittifak içine girdiği anlaşıldı. CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın, seçim çalışmalarında yakın ekibine dahil ettiği Birsen Temir Saraç'ın DEM'li isimlerle olan samimi fotoğrafları otaya çıktı.

CHP’li Ahmet Akın ekibine almıştı: Balıkesir’deki Kandil İttifakı deşifre oldu!

TERÖRE LANET OKUMUŞTU AMA...

Geçtiğimiz hafta Birsen Temir Saraç'ın, 2015 Genel seçimlerinde HDP'den Aydın Milletvekili 2'nci sıra adayı olduğu anlaşılmış ve durumun ulusal basına yansıması üzerine öfkelenen Ahmet Akın, İvrindi ilçesinde yaptığı konuşmada, Teröre lanet okuyarak "Kim teröristlerle iş birliği yapıyorsa şerefsizdir. Onlara da, onlara destek verenlere de hiç yakın olmadım. Olmaya da niyetli değilim" demişti.

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CHP’li Ahmet Akın ekibine almıştı: Balıkesir’deki Kandil İttifakı deşifre oldu!

DEM'Lİ İSİMLERLE SAMİMİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ancak Ahmet Akın'ın seçim işlerini yürüten ekibin içinde yer alan Birsen Temir Saraç'ın, DEM'li Milletvekili Pervin Buldan ile cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'ın eşi ve adı bir süre DEM'in İstanbul adayı olarak anılan Başak Demirtaş ile olan samimi fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

CHP’li Ahmet Akın ekibine almıştı: Balıkesir’deki Kandil İttifakı deşifre oldu!

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın, İvrindi ilçesinde yaptığı terör çıkışının oy toplamak için ve göstermelik olduğu anlaşıldı.

CHP’li Ahmet Akın ekibine almıştı: Balıkesir’deki Kandil İttifakı deşifre oldu!

AKŞENER'E 'ADAYINI ÇEK' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin Balıkesir'deki mitinginde Meral Akşener'e seslenmişti. Akşener'e Balıkesir'deki adayını çekmesi için çağrı yapan Özel, İYİ Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istemişti.

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