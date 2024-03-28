CHP’li Ahmet Akın ekibine almıştı: Balıkesir’deki Kandil İttifakı deşifre oldu!

TERÖRE LANET OKUMUŞTU AMA...

Geçtiğimiz hafta Birsen Temir Saraç'ın, 2015 Genel seçimlerinde HDP'den Aydın Milletvekili 2'nci sıra adayı olduğu anlaşılmış ve durumun ulusal basına yansıması üzerine öfkelenen Ahmet Akın, İvrindi ilçesinde yaptığı konuşmada, Teröre lanet okuyarak "Kim teröristlerle iş birliği yapıyorsa şerefsizdir. Onlara da, onlara destek verenlere de hiç yakın olmadım. Olmaya da niyetli değilim" demişti.