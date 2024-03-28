Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
08:38
CHP’li Ahmet Akın ekibine almıştı: Balıkesir’deki Kandil İttifakı deşifre oldu!
Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile anlaştı. Kent uzlaşısı adı altında Kandil İttifakı'na imza atan CHP ile DEM'in kirli ittifakı Balıkesir'de de ortaya çıktı. CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın ekibinde yer alan Birsen Temir Saraç'ın 1 Kasım 2015 seçimlerinde Aydın'da HDP'den 2'nci sıra Milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı. Saraç'ın DEM'li Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile olan samimi fotoğrafları Balıkesir'deki kirli ittifakı kanıtladı.