Giriş Tarihi: 22.01.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
08:34
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan partiliye kıyak! CHP İl Başkan Yardımcısını işe aldı
Balıkesir'de görevine başladığı günden bu yana yaklaşık 150 işçiyi kapı önüne koyan ve eş dost akrabalarını belediyeye dolduran CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, son olarak CHP Balıkesir İl Başkan Yarımcısı Burak Yılmaz Karaca'yı, Personel A.Ş üzerinden işe aldı. Karaca, Balıkesirspor'da psikolog olarak göreve başladı.