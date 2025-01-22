CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’dan partiliye kıyak! CHP İl Başkan Yardımcısını işe aldı

"KİMSENİN EKMEĞİ İLE OYNANMAYACAK" DEMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinden önce belediye personeliyle bir araya gelen Akın,

"Büyükşehir Belediyemizi ve BASKİ'yi ziyaret ettik, burada çalışan tüm yol arkadaşlarımı, emekli kardeşlerimi, taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kardeşlerim kimseye inanmasın, hiç kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak. Dışarıdan insanlar getirmek gibi şeyler olmayacak. Balıkesir'de adaletli, hakkın yenmediği, çalışana hakkının iade edildiği bir Balıkesir'i inşa edeceğiz" diye konuşan Akın, göreve başladığı günden bu yana yaklaşık 150 işçiyi kapı önüne koydu.