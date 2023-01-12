Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP'li Barış Yarkadaş'tan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler: Saçmalık, ne dediğinin farkında mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 11:42

CHP'li Barış Yarkadaş'tan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler: Saçmalık, ne dediğinin farkında mı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda 6'lı masanın yönetim modelini açıkladı. "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." diyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanının genel başkanları ciddiye almaması durumunda, meclis desteğini kaybedeceğini ve ülkenin yeniden seçime gitmek zorunda kalacağını ifade etti. Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösteren eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "Ya Ahmet Davutoğlu'na ne demeli? Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye'yi yönetmek istiyor! Bu ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyuyor!" dedi.

CHP’li Barış Yarkadaş’tan Ahmet Davutoğlu’na zehir zemberek sözler: Saçmalık, ne dediğinin farkında mı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayın programında altılı masanın yönetim modeline ilişkin konuştu. Davutoğlu, masada bulunan her partinin oy oranına göre bakanlık alacağını söyledi.

CHP’li Barış Yarkadaş’tan Ahmet Davutoğlu’na zehir zemberek sözler: Saçmalık, ne dediğinin farkında mı?

HER PARTİYE EN AZ 1 BAKANLIK

Ahmet Davutoğlu, masadaki her partinin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacağını belirterek, "Seçim akşamı oturup bakacağız. Masadaki her parti en az bir bakanlık ve bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacak. Onun üzerinde alınacak bakanlıklar oy oranına göre dağıtılacak." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Barış Yarkadaş’tan Ahmet Davutoğlu’na zehir zemberek sözler: Saçmalık, ne dediğinin farkında mı?

Davutoğlu, Cumhurbaşkanının genel başkanları ciddiye almaması durumunda, meclis desteğini kaybedeceğini ve ülkenin yeniden seçime gitmek zorunda kalacağını ifade etti.

CHP’li Barış Yarkadaş’tan Ahmet Davutoğlu’na zehir zemberek sözler: Saçmalık, ne dediğinin farkında mı?

CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ'TAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

CHP’li Barış Yarkadaş’tan Ahmet Davutoğlu’na zehir zemberek sözler: Saçmalık, ne dediğinin farkında mı?

Bu durumun ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyduğunu söyleyen Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ya Ahmet Davutoğlu'na ne demeli? Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye'yi yönetmek istiyor! Bu ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyuyor!

SON DAKİKA