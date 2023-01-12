Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 11:42

CHP'li Barış Yarkadaş'tan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler: Saçmalık, ne dediğinin farkında mı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda 6'lı masanın yönetim modelini açıkladı. "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." diyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanının genel başkanları ciddiye almaması durumunda, meclis desteğini kaybedeceğini ve ülkenin yeniden seçime gitmek zorunda kalacağını ifade etti. Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösteren eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "Ya Ahmet Davutoğlu'na ne demeli? Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye'yi yönetmek istiyor! Bu ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyuyor!" dedi.