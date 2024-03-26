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Haberler Galeri CHP'li başkan adayından hayali konut projesi! İBB şirketine güvenip vaatlerde bulundu
Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:57

CHP'li başkan adayından hayali konut projesi! İBB şirketine güvenip vaatlerde bulundu

Bilecik'te Belediyeyi yönettiği 2 yılda sayısız skandala imza atan CHP'li Melek Mızrak Subaşı, bu kez hayali bir projeyle gündemde. Ekrem İmamoğlu'na güvenerek seçim yarışını sürdüren Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şirketi olan KİPTAŞ aracılığıyla Bilecik'e 500 konut inşa etme vaadinde bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun da 2019 yılında 100 bin konut vaat ettiği ancak 5 yılda sadece 2 bin konut inşa edebilen KİPTAŞ'ın Bilecik'e 500 konut inşa etmesinin, hayalden öteye geçemeyeceği yorumlarına neden oldu.

MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’li başkan adayından hayali konut projesi! İBB şirketine güvenip vaatlerde bulundu

Bilecik Belediyesine düzenlenen 200 Bin dolarlık nakit rüşvet operasyonu sonrası dönemin Başkan Yardımcısı olan ve Belediye Meclisi tarafından Başkan Vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı, Belediyeyi yönettiği 2 yılda sayısız skandala imza atmıştı.

CHP’li başkan adayından hayali konut projesi! İBB şirketine güvenip vaatlerde bulundu

Her yağmurda sokakları göle dönen, barınaktaki can dostları katleden ve şehri saran lağım kokularını naylon poşetlerle önlemeye çalışan ve belediyenin yemekli organizasyon işlerini, eşinin sahibi olduğu Subaşı Yemek Sanayiye veren Subaşı, tüm bunlara rağmen CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmişti.

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CHP’li başkan adayından hayali konut projesi! İBB şirketine güvenip vaatlerde bulundu

Seçimlere sayılı günler kala tamamen algılar üzerine kurulu bir seçim kampanyası yürüten ve seçimi kaybedeceğini anlayan Melek Mızrak Subaşı, bu kez de sırtını İmamoğlu'na ve İBB'ye dayadı.

CHP’li başkan adayından hayali konut projesi! İBB şirketine güvenip vaatlerde bulundu

BİLECİK İSTANBUL'UN İLÇESİ Mİ?

Seçim kampanyaları kapsamında dikkat çeken bir proje üretemeyen CHP'li Subaşı, İBB'nin iştirak şirketlerinden biri olan KİPTAŞ aracılığıyla Bilecik'teki dar gelirli vatandaşlara ucuz konut inşa edeceğini vaat etti. Kentte ilk etapta 500 konut inşa edeceklerini ve TOKİ gibi uygun ödemelerle dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapacaklarını duyurdu.

CHP’li başkan adayından hayali konut projesi! İBB şirketine güvenip vaatlerde bulundu

Bilecik'in sanki İstanbul'un bir ilçesiymiş gibi davranan ve İstanbul Büyük Şehir Belediye seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazanacakmış gibi hareket eden Melek Mızrak Şubaşı'nın, seçimlere bir hafta kala apar topar hazırlattığı konut projesinin hayalden ibaret olduğu ve kaybetme korkusundan kaynaklandığı ileri sürüldü.

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