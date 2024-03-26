Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
09:57
CHP'li başkan adayından hayali konut projesi! İBB şirketine güvenip vaatlerde bulundu
Bilecik'te Belediyeyi yönettiği 2 yılda sayısız skandala imza atan CHP'li Melek Mızrak Subaşı, bu kez hayali bir projeyle gündemde. Ekrem İmamoğlu'na güvenerek seçim yarışını sürdüren Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şirketi olan KİPTAŞ aracılığıyla Bilecik'e 500 konut inşa etme vaadinde bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun da 2019 yılında 100 bin konut vaat ettiği ancak 5 yılda sadece 2 bin konut inşa edebilen KİPTAŞ'ın Bilecik'e 500 konut inşa etmesinin, hayalden öteye geçemeyeceği yorumlarına neden oldu.