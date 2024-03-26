CHP’li başkan adayından hayali konut projesi! İBB şirketine güvenip vaatlerde bulundu

Bilecik'in sanki İstanbul'un bir ilçesiymiş gibi davranan ve İstanbul Büyük Şehir Belediye seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazanacakmış gibi hareket eden Melek Mızrak Şubaşı'nın, seçimlere bir hafta kala apar topar hazırlattığı konut projesinin hayalden ibaret olduğu ve kaybetme korkusundan kaynaklandığı ileri sürüldü.