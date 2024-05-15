CHP’li Başkan hayal görmüş! CHP’li başkanın yalanı savcılık soruşturmasıyla ortaya çıktı

GÜVENLİK ŞİRKETİ YETKİLİLERİ, '2 SAAT TARAMA YAPTIK CİHAZ BULAMADIK'

Belediye binasında tarama işlemini yapan Zeren Güvenlik Danışmanlık Şirketi yetkililerinin el konulan güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. Şirket yetkilileri Saltuk Savaş Dolu ve Armağan Zeren ifadelerinde 17 Nisan'da söz konusu mekanlarda iki saat boyunca elektronik ve teknik güvenlik kontrolü çalışması yaptıklarını ve ortam dinleme, izleme kabiliyeti olan herhangi bir cihaz ya da materyal bulamadıklarını söyledi.