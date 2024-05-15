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Haberler Galeri CHP’li Başkan hayal görmüş! CHP’li başkanın yalanı savcılık soruşturmasıyla ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 10:24

CHP’li Başkan hayal görmüş! CHP’li başkanın yalanı savcılık soruşturmasıyla ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, seçimden 2 hafta sonra, 'belediyenin başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odalarda "böcek" olarak tabir edilen dinleme cihazları ve gizli kameralar bulunduğunu iddia etmişti. Savcılık ve emniyet incelemesinin ardından son olarak bilişim firmasının da teknik incelemesi sonuçlandı. Zeren Güvenlik Danışmanlık Şirketi'nce yapılan teknik incelemede herhangi bir bulguya rastlanmadı. İddiaların gerçek dışı olduğunu belirleyen savcılık, kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi.

Ceyhan TORLAK
CHP’li Başkan hayal görmüş! CHP’li başkanın yalanı savcılık soruşturmasıyla ortaya çıktı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Nisan 2024'te sosyal medya platformlarında, yerel ve ulusal basın yayın organlarının internet sitelerinde CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın makam odasında böcek diye tabir edilen ses kayıt cihazı ve gizli kamera bulunduğunun iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

CHP’li Başkan hayal görmüş! CHP’li başkanın yalanı savcılık soruşturmasıyla ortaya çıktı

Emniyet birimleri 19 Nisan'da belediye başkanlığı makam katında yapılan araştırmada herhangi bir delile ulaşılamadı. Bunun üzerine güvenlik kamera kayıtları incelendi. Soruşturma kapsamında açık kaynak araştırması, görüntü incelemesi, tanık araştırması, tanık beyanı, belediyeden ve mağdurdan bilgi talebinde bulunuldu.

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CHP’li Başkan hayal görmüş! CHP’li başkanın yalanı savcılık soruşturmasıyla ortaya çıktı

SAVCILIK BÖCEKLERİ TESLİM EDİN, BELEDİYE 'İMHA ETTİK'

17 Nisan'da bulunduğu iddia edilen suç delillerinin adli makamları teslim edilmesi gerektiği Başkan Burca Köksal'a bildirildi. 29 Nisan'da belediyeden gelen cevap yazısında imha edildikleri bildirildi. 19 Nisan'da polis ekipleri tarafından belediye binasında yapılan incelemede her hangi bir ize rastlanmadı. Aynı zamanda belediye personeli ve makam odasının tadilatı ile görevli belediye çalışanlarının ifadeleri alındı. Çalışanlar ifadelerinde iddiaya konu cihazları görmediklerini söyledi.

CHP’li Başkan hayal görmüş! CHP’li başkanın yalanı savcılık soruşturmasıyla ortaya çıktı

GÜVENLİK ŞİRKETİ YETKİLİLERİ, '2 SAAT TARAMA YAPTIK CİHAZ BULAMADIK'

Belediye binasında tarama işlemini yapan Zeren Güvenlik Danışmanlık Şirketi yetkililerinin el konulan güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. Şirket yetkilileri Saltuk Savaş Dolu ve Armağan Zeren ifadelerinde 17 Nisan'da söz konusu mekanlarda iki saat boyunca elektronik ve teknik güvenlik kontrolü çalışması yaptıklarını ve ortam dinleme, izleme kabiliyeti olan herhangi bir cihaz ya da materyal bulamadıklarını söyledi.

CHP’li Başkan hayal görmüş! CHP’li başkanın yalanı savcılık soruşturmasıyla ortaya çıktı

Zeren Güvenlik şirketi yetkilileri, sosyal medyada "Makam odasına konan kameranın yeri böyle görüntülendi" haberinde gösterilen videodaki delik konusunda, üzerinde siyah elektrik bantla kaplıyken bantın kendileri tarafından sökülmesi sonucu son haline geldiğini, burada herhangi bir cihaz bulunmadığını ve videoda delikten görüntülenen kişilerin kendileri olduğunu söyledi.

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