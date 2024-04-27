Giriş Tarihi: 27.04.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
07:12
CHP'li başkan koltuğa oturur oturmaz 300 kişiyi işten çıkardı! Evimize ekmek götüremiyoruz
CHP'li Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'un koltuğa oturur oturmaz 300 kişiyi işten çıkarmasının yankıları sürüyor. Mağdur olan işçiler SABAH'A yaşadıklarını anlattı. Evlerine ekmek götüremeyen işçiler, kredi kartı borçlarını da ödeyemediklerini anlattı. Belediyede halen çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen işçiler ise mobbing ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Kiraz Belediyesi'nde iş çığırından çıkmış durumda. Mobbing uygulanarak istifaya zorlanıyoruz" dedi. İşçi kıyımı, ilçede yaşayan ve tarımla uğraşan vatandaşları da etkiledi. Belediye çatısı altında görev yapan 300 işçi işten çıkarılınca dış mahallelerde yaşayan vatandaşların en önemli geçim kaynağı olan kiraz bahçelerine ulaşım için kullandıkları yollarda parke taş döşeme çalışmaları da yarım kaldı.