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Haberler Galeri CHP'li başkan koltuğa oturur oturmaz 300 kişiyi işten çıkardı! Evimize ekmek götüremiyoruz
Giriş Tarihi: 27.04.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 07:12

CHP'li başkan koltuğa oturur oturmaz 300 kişiyi işten çıkardı! Evimize ekmek götüremiyoruz

CHP'li Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'un koltuğa oturur oturmaz 300 kişiyi işten çıkarmasının yankıları sürüyor. Mağdur olan işçiler SABAH'A yaşadıklarını anlattı. Evlerine ekmek götüremeyen işçiler, kredi kartı borçlarını da ödeyemediklerini anlattı. Belediyede halen çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen işçiler ise mobbing ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Kiraz Belediyesi'nde iş çığırından çıkmış durumda. Mobbing uygulanarak istifaya zorlanıyoruz" dedi. İşçi kıyımı, ilçede yaşayan ve tarımla uğraşan vatandaşları da etkiledi. Belediye çatısı altında görev yapan 300 işçi işten çıkarılınca dış mahallelerde yaşayan vatandaşların en önemli geçim kaynağı olan kiraz bahçelerine ulaşım için kullandıkları yollarda parke taş döşeme çalışmaları da yarım kaldı.

ERTAN GÜRCANER
CHP’li başkan koltuğa oturur oturmaz 300 kişiyi işten çıkardı! Evimize ekmek götüremiyoruz

Koltuğu AK Partili Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu'dan devralan CHP'li Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, göreve gelir gelmez belediye çatısı altında görev yapan 300 personeli işten çıkardı. İsmini vermek istemeyen çok sayıda işçi, evlerine ekmek götüremez duruma geldiklerini söyledi.

CHP’li başkan koltuğa oturur oturmaz 300 kişiyi işten çıkardı! Evimize ekmek götüremiyoruz

İş akitlerinin Ramazan Bayramının hemen öncesinde sonlandırıldığına dikkat çeken işçiler: "Bize ve ailelerimize Ramazan Bayramını zehir etti. İşten çıkarıldığımız için zor durumda kaldık. İçimizde eşi hamile olup evine ekmek dahi götüremeyen arkadaşlarımız var.

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CHP’li başkan koltuğa oturur oturmaz 300 kişiyi işten çıkardı! Evimize ekmek götüremiyoruz

Çoğumuz kredi kartı borcunu yatıramadı. Sonuç olarak hepimiz mağdur edildik. Sayın Başkandan kararını tekrar gözden geçirmesini, karşı karşıya bırakıldığımız mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştular.

CHP’li başkan koltuğa oturur oturmaz 300 kişiyi işten çıkardı! Evimize ekmek götüremiyoruz

CİDDİ ANLAMDA MOBBİNG UYGULANIYOR
Öte yandan belediyede halen çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen işçiler ise mobbinge uğradıklarını belirterek, "Ciddi anlamda mobbing ile karşı karşıyayız. Önce örgütlü olduğumuz sendikadan istifa etmemiz için zorlandık. İstifa etmediğimiz takdirde işten çıkarılmakla tehdit edildik. Şimdi de ciddi baskı altındayız. Şu anda Kiraz Belediyesi'nde iş çığırından çıkmış durumda. Birçok arkadaşımız mobbing uygulanarak istifaya zorlanıyor."dedi.

CHP’li başkan koltuğa oturur oturmaz 300 kişiyi işten çıkardı! Evimize ekmek götüremiyoruz

YOL YAPIM ÇALIŞMALARI YARIM KALDI
Coşkun'un işçi kıyımı ilçede belediye eli ile yürütülen çalışmaları da büyük ölçüde sekteye uğrattı. İşçi kıyımından en çok tarımla uğraşan ve kiraz bahçesi olan vatandaşlar etkilendi.

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