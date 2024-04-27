CHP’li başkan koltuğa oturur oturmaz 300 kişiyi işten çıkardı! Evimize ekmek götüremiyoruz

CİDDİ ANLAMDA MOBBİNG UYGULANIYOR

Öte yandan belediyede halen çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen işçiler ise mobbinge uğradıklarını belirterek, "Ciddi anlamda mobbing ile karşı karşıyayız. Önce örgütlü olduğumuz sendikadan istifa etmemiz için zorlandık. İstifa etmediğimiz takdirde işten çıkarılmakla tehdit edildik. Şimdi de ciddi baskı altındayız. Şu anda Kiraz Belediyesi'nde iş çığırından çıkmış durumda. Birçok arkadaşımız mobbing uygulanarak istifaya zorlanıyor."dedi.

