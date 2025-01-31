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Haberler Galeri CHP'li başkan yardımcısı ve eniştesine soruşturma: AVM yapmak isteyen iş adamına akılalmaz oyun
Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 07:02

CHP'li başkan yardımcısı ve eniştesine soruşturma: AVM yapmak isteyen iş adamına akılalmaz oyun

Antalya'da CHP'li Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan ve eniştesi Nuri Ş. hakkında inşaat ruhsatı onayı karşılığında 19 milyon 450 bin TL rüşvet istedikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İnşaat ruhsatı onayı karşılığında 6 adet çek imzalatılan ve çekleri ödeyemediği için hakkında icra takibi başlatılıp arazileri satışa çıkarılan 70 yaşındaki esnaf Mehmet Nuri Başer, Başkan Yardımcısı ve eniştesi hakkında "Resmi belge sahteciliği, örgütlü nitelikli dolandırıcılık, tefecilik" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

YUSUF ÖZDEMİR
CHP’li başkan yardımcısı ve eniştesine soruşturma: AVM yapmak isteyen iş adamına akılalmaz oyun

Antalya'nın Akseki ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Nuri Başgör, Akseki'deki 20 dönümlük arazisine AVM ve ticaret alanları inşa etmek amacıyla proje hazırladı. Başgör, hazırlattığı projeyle belediyeye ruhsat başvurusunda bulundu. Ancak başvuru eksiklikler gerekçe gösterilerek reddedildi.

CHP’li başkan yardımcısı ve eniştesine soruşturma: AVM yapmak isteyen iş adamına akılalmaz oyun

Görseldeki: (Enişte Nuri Ş, Erdoğan Erdoğan)

6 ADET ÇEK İMZALATILDI

Proje ruhsatının reddedilmesinin hemen ardından İmardan sorumlu Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan'ın eniştesi olduğu öğrenilen Nuri Ş., projesine verilecek ruhsat karşılığında Mehmet Nuri Başer'e toplam değeri 19 milyon 450 bin TL değerinde 6 adet çek imzalattırdı.

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CHP’li başkan yardımcısı ve eniştesine soruşturma: AVM yapmak isteyen iş adamına akılalmaz oyun

Görseldeki: (Mehmet Nuri Başgör)

Enişte Nuri Şener, çekleri doldurarak toplamda 19 milyon 450 bin TL'lik çeki, Aralık 2024'te ödenmesi şartıyla Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan ve yakınlarına verdi.

CHP’li başkan yardımcısı ve eniştesine soruşturma: AVM yapmak isteyen iş adamına akılalmaz oyun

ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKINCA İCRA TAKİBİ BAŞLATTILAR

Başkan yardımcısı Erdoğan Erdoğan çekleri tahsil etmek üzere bankaya verdi. Ancak çekler karşılıksız çıktı, banka çeklere el koydu ve durumu Mehmet Nuri Başgör'e bildirdi. Ardından Mehmet Nuri Başgör hakkında icra takibi başlatıldı, Başgör'ün arazilerinin satışı için süreç başlatıldı.

CHP’li başkan yardımcısı ve eniştesine soruşturma: AVM yapmak isteyen iş adamına akılalmaz oyun

Yaşananlar üzerine Mehmet Nuri Başgör, "Resmi belge sahteciliği, örgütlü nitelikli dolandırıcılık, tefecilik" suçlamalarıyla Erdoğan E., ve eniştesi Nuri Ş. Hakkında Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ENİŞTE NURİ SUÇU ÜSTLENDİ

İddialarının odağındaki isim enişte Nuri Şener savcılığa verdiği ifadede, "Mehmet Nuri Başgör baba gibidir. Yardım istedim, çekleri aldım ve üzerlerini ben doldurdum. Her şeyi ben yaptım" diyerek suçu üstlendi.

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