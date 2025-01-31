CHP’li başkan yardımcısı ve eniştesine soruşturma: AVM yapmak isteyen iş adamına akılalmaz oyun

Yaşananlar üzerine Mehmet Nuri Başgör, "Resmi belge sahteciliği, örgütlü nitelikli dolandırıcılık, tefecilik" suçlamalarıyla Erdoğan E., ve eniştesi Nuri Ş. Hakkında Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ENİŞTE NURİ SUÇU ÜSTLENDİ

İddialarının odağındaki isim enişte Nuri Şener savcılığa verdiği ifadede, "Mehmet Nuri Başgör baba gibidir. Yardım istedim, çekleri aldım ve üzerlerini ben doldurdum. Her şeyi ben yaptım" diyerek suçu üstlendi.