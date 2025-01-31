Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
07:02
CHP'li başkan yardımcısı ve eniştesine soruşturma: AVM yapmak isteyen iş adamına akılalmaz oyun
Antalya'da CHP'li Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan ve eniştesi Nuri Ş. hakkında inşaat ruhsatı onayı karşılığında 19 milyon 450 bin TL rüşvet istedikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İnşaat ruhsatı onayı karşılığında 6 adet çek imzalatılan ve çekleri ödeyemediği için hakkında icra takibi başlatılıp arazileri satışa çıkarılan 70 yaşındaki esnaf Mehmet Nuri Başer, Başkan Yardımcısı ve eniştesi hakkında "Resmi belge sahteciliği, örgütlü nitelikli dolandırıcılık, tefecilik" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.