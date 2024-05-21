CHP’li başkana akıl almaz yetkiler!

Başkan Kozay'a devredilen yetkiler arasında, şartlı bağışları kabul etme, belediye şirketlerin yönetim kurulunu belirleme, borçlanmaya karar verme, taşınmaz mal alımına, satımına, takasına ve tahsisine karar verme, taşınmazları kiraya verme, belediyeye bağlı kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak ihalelerin üçüncü şahıslara verilmesi, iç borçlanma yetkisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayı ile yapılan işlem yetkisinin devri bulunuyor.