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Giriş Tarihi: 21.05.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 06:15

CHP’li başkana akıl almaz yetkiler!

Adana Çukurova'da Belediye Meclis'i oy çokluğuyla kritik konularda karar alma yetkisini CHP'li Başkan Emrah Kozay'a devretti.

MURAT KARAMAN
CHP’li başkana akıl almaz yetkiler!

Adana'da, 37 üyesinden 28'inin CHP'li Çukurova İlçesi Belediye Meclisi, CHP'li Başkanı Emrah Kozay'a, adeta yetkilerinin büyük bölümünü devretti.

CHP’li başkana akıl almaz yetkiler!

Belediye Meclisinin Mayıs ayı oturumunda 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sayı numaralı "yetki verilmesi" başlığıyla tamamı mali hizmetler müdürlüğünden gelen teklifler, CHP'li meclis üyelerinin oluru ve oy kabul edildi.

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CHP’li başkana akıl almaz yetkiler!

Başkan Kozay'a devredilen yetkiler arasında, şartlı bağışları kabul etme, belediye şirketlerin yönetim kurulunu belirleme, borçlanmaya karar verme, taşınmaz mal alımına, satımına, takasına ve tahsisine karar verme, taşınmazları kiraya verme, belediyeye bağlı kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak ihalelerin üçüncü şahıslara verilmesi, iç borçlanma yetkisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayı ile yapılan işlem yetkisinin devri bulunuyor.

CHP’li başkana akıl almaz yetkiler!

AK Partili Meclis üyesi Recep Özdemir ise mahkemeye başvurarak arsa satış, borçlanma ve şartlı bağış yetkilerinin devri yetkilerinin iptalini istedi.

CHP’li başkana akıl almaz yetkiler!
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