Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP'li başkandan engelli çalışana mobbing! "Tuvaletleri yıka, çay dağıt..."
Giriş Tarihi: 02.08.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 07:38

CHP'li başkandan engelli çalışana mobbing! "Tuvaletleri yıka, çay dağıt..."

Trabzon'da CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın engelli kadın çalışanın yerini sürekli değiştirerek mobbing yaptığı iddia edildi. 3 yıldır Ortahisar Belediyesinde büro memuru olarak çalışan , 40 yaşındaki yüzde 60 görme engelli Sevilay Kurtop seçimlerden bu zamana kadar 5 kez yerinin değiştirilerek kendisine zulüm yapıldığını anlattı. Kurtop, "Ortahisar belediyesinde 3 yıldır çalışıyorum. Belediye yerel seçimlerde CHP'ye geçti. Seçimden bir gün sonra kendimi yardım merkezinde buldum. Bununla birlikte hemen her ay farklı yerlere gönderildim. Neden diye sorduğumda 'çalışıyorsan çalış, yoksa git' diye mobbinge maruz kaldım. Bu zamana kadar 5 kez yerim değiştirildi" dedi.

Özgür ÖZDEMİR
CHP’li başkandan engelli çalışana mobbing! Tuvaletleri yıka, çay dağıt...

Trabzon'da yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Ortahisar Belediyesi bazı personeline mobbing ve baskı düzenlediği ortaya çıktı. Bunlardan birisi de yüzde 60 görme engelli olan evli ve 2 çocuk annesi Sevilay Kurtop (40) yaşıyor. 3 yıldır Ortahisar Belediyesinde büro memuru olarak çalışan Kurtop,CHP'li belediye yönetiminden yaşadığı mobbing ve baskıları SABAH'a anlattı.

CHP’li başkandan engelli çalışana mobbing! Tuvaletleri yıka, çay dağıt...

Yerel seçimlerde Ortahisar Belediyesi AK Partiden CHP'ye geçtiği birinci gün mesaisinde yeri değiştiğini söyleyen Sevilay Kurtop,"Büro memuru olarak çalışırken ,seçimden bir gün sonra kendimi belediyeye bağlı Hisaray yardım ofisinde buldum. Orada 3 haftaya yakın çalıştım. Daha sonra engelsiz iletişim merkezine gönderildim Bir buçuk ay da engelsiz iletim merkezinde çalıştım. Orbel şirket elemanıyken daha sonra Orkent şirket elemanı olarak bağlı olduğumuz şirketi değiştiler. Ortahisar belediyesinden 3 ay görevlendirme olarak Orkent şirketine görevlendirildim. 1 ay sonra da nana yapılan tebliğ yazısını okuyunca neye uğradığımı şaşırdım. Yazı da 3 aylığına seyir terasına gönderilmem istendi. Yetkililere "ben 60 görme engelliyim. Bir gözüm protezli" ,orada nasıl çalışacağım dediğimde beninle alay eder gibi "biz seni görüyor zannettik, orda çalışırsın" diyerek dalga geçtiler"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’li başkandan engelli çalışana mobbing! Tuvaletleri yıka, çay dağıt...

"TUVALETLERİ YIKA, ÇAY DAĞIT"

Daha sonra yine görev yerim değişti.Seyir terasında giriş ücreti keseceğim söylendi. Orkent şirketine gidip personel müdürüyle görüştüm. Ona "engelli personelim, orada nasıl bilet kesip, çalışabilirim.eski görev yerimde olan iletişimde çalışmak istediğimi belirttim. Bana " beni zora sokma,öyle görevlendirildin" işine bak diyerek bana mobbig yapıldı. Bir süre sonra da yine yerim değişti. Bu kez müze de görevlendirildim. Orada "yüzde 60 görme engelli olmama rağmen bana "tuvaletleri yıka, çay dağıt" gibi hor görülme durumu yaşadım. "

CHP’li başkandan engelli çalışana mobbing! Tuvaletleri yıka, çay dağıt...

"Müze de işe başlayalı 5.gün ise beni yeniden aradılar ve kent lokantasında toplantı var oraya katılın denildi. Tebliğ yazı gelmeden hç bir yere gitmem dedim. Bu durumlardan rencide ve baskı yaşadım. AK Parti Ortahisar belediyesi CHP'li belediyeye geçtikten sonra 5 kez yerim değişti. Bu durumlardan çok yıpradım. CHP'li yetkililerle görüşmeye gittim. Onlarda bana "bende bu insanları anlamıyorum, çalışmak isteyen çalışsın,çalışmayan çıksın gitsin. Eminim ki tazminatınız bile yoktur" diyerek dalga geçtiler.Hergün zulm ve baskı görüyorum. Benim çalışmam lazım.Ne yapacağımı bilmiyorum".dedi

CHP’li başkandan engelli çalışana mobbing! Tuvaletleri yıka, çay dağıt...

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, CHP'li Ortahisar Belediyesini sert dille uyardı. Çebi yaptığı açıklamada, "Ortahisar CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Kaya ,kin nefret üzerine siyaset yapmaya devam ediyor. Kendi siyasi görüşüne yakın olmayan her kim olursa olsun işkence ve zulm ediyor. Engelli bir bayan arkadaşımızın ayda bir görev yerini değiştirerek en ağır koşullarda çalıştırmaktadır. Şimdiye kadar 5 ayrı yere sürülen bayan kardeşimize 6 yeri adres göstermişler. Yazlıklar olsun. Personel müdürü engelli bir bayana nezaket dışı sözlerde bulunarak alay ederek bu daha hiç bir şey gibi ifadelerle baskı altına almıştır. CHP belediyeciliği Zulüm işkence belediyeciliğidir . Hiç bir Ak parti belediyelerinde asla böyle bir davranış olmaz olamaz Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir çok çalışan var siyasi görüşü ne olursa hepsi bizim hepsi değerli böyle kutuplaşma asla olamaz." ifadelerini kullandı.

ENGELLİ BİR BAYANA BU KADAR ZULÜM ANCAK CHP BELEDİYESİNE YAKIŞIR

Çebi, açıklamasının devamında ise, CHP belediyesi olarak Ortahisar da 'Sizin belediyecilik anlayışınız temelinde kim nefret zulm var. Hükümetimize bağlı bir çok kurum var siyasi görüşü ne olursa olsun hepsi bizim hepsi bu ülkenin evladı. Bir bayana üstelik engelli bir bayana bu kadar zulm ancak CHP belediyesine yakışır. Beslediğiniz bu kin ve nefret size ,bize şefkat ve sevgi yeter" dedi.

SON DAKİKA