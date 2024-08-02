CHP'li başkandan engelli çalışana mobbing! "Tuvaletleri yıka, çay dağıt..."

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, CHP'li Ortahisar Belediyesini sert dille uyardı. Çebi yaptığı açıklamada, "Ortahisar CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Kaya ,kin nefret üzerine siyaset yapmaya devam ediyor. Kendi siyasi görüşüne yakın olmayan her kim olursa olsun işkence ve zulm ediyor. Engelli bir bayan arkadaşımızın ayda bir görev yerini değiştirerek en ağır koşullarda çalıştırmaktadır. Şimdiye kadar 5 ayrı yere sürülen bayan kardeşimize 6 yeri adres göstermişler. Yazlıklar olsun. Personel müdürü engelli bir bayana nezaket dışı sözlerde bulunarak alay ederek bu daha hiç bir şey gibi ifadelerle baskı altına almıştır. CHP belediyeciliği Zulüm işkence belediyeciliğidir . Hiç bir Ak parti belediyelerinde asla böyle bir davranış olmaz olamaz Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir çok çalışan var siyasi görüşü ne olursa hepsi bizim hepsi değerli böyle kutuplaşma asla olamaz." ifadelerini kullandı.

ENGELLİ BİR BAYANA BU KADAR ZULÜM ANCAK CHP BELEDİYESİNE YAKIŞIR

Çebi, açıklamasının devamında ise, CHP belediyesi olarak Ortahisar da 'Sizin belediyecilik anlayışınız temelinde kim nefret zulm var. Hükümetimize bağlı bir çok kurum var siyasi görüşü ne olursa olsun hepsi bizim hepsi bu ülkenin evladı. Bir bayana üstelik engelli bir bayana bu kadar zulm ancak CHP belediyesine yakışır. Beslediğiniz bu kin ve nefret size ,bize şefkat ve sevgi yeter" dedi.

