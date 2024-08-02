Giriş Tarihi: 02.08.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
07:38
CHP'li başkandan engelli çalışana mobbing! "Tuvaletleri yıka, çay dağıt..."
Trabzon'da CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın engelli kadın çalışanın yerini sürekli değiştirerek mobbing yaptığı iddia edildi. 3 yıldır Ortahisar Belediyesinde büro memuru olarak çalışan , 40 yaşındaki yüzde 60 görme engelli Sevilay Kurtop seçimlerden bu zamana kadar 5 kez yerinin değiştirilerek kendisine zulüm yapıldığını anlattı. Kurtop, "Ortahisar belediyesinde 3 yıldır çalışıyorum. Belediye yerel seçimlerde CHP'ye geçti. Seçimden bir gün sonra kendimi yardım merkezinde buldum. Bununla birlikte hemen her ay farklı yerlere gönderildim. Neden diye sorduğumda 'çalışıyorsan çalış, yoksa git' diye mobbinge maruz kaldım. Bu zamana kadar 5 kez yerim değiştirildi" dedi.