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Haberler Galeri CHP'li başkandan engelli vatandaşa zulüm! Bunun adı vicdansızlık
Giriş Tarihi: 13.07.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 10:57

CHP'li başkandan engelli vatandaşa zulüm! Bunun adı vicdansızlık

31 Mart Yerel seçimleri öncesi meydanlarda 'Engelli vatandaşlarımızın daima yanındayız' mesajı veren CHP'li Onur Yiğit, Balçova Belediye Başkanı seçildikten sonra seçim meydanlarında verdiği sözleri çabuk unuttu. 'Kasada para yok' diyen Yiğit, gözünü engelli vatandaşların rızkına dikti. Geçmiş dönemlerde ilçede belediye başkanlığı yapan Mehmet Ali ve Fatma Çalkaya tarafından engelli ailelere ücretsiz olarak tahsis edilen 12 simit tezgahının işletmecilerine belediye şirketi üzerinden tebligat gönderen Yiğit vatandaşlardan 15 ila 150 bin lira arasında değişen miktarlarda astronomik aylık kira bedelleri istedi. Üçkuyular'da İstinye Park Alış veriş merkezi önünde kaldırımda satış yapan simit tezgahı için istenen aylık rakam ise dudak uçuklattı. Belediyenin 2 metrekarelik camekanlı simit tezgahı için vatandaştan aylık 150 bin lira kira talep ettiği öğrenildi. Metrekaresi 75 bin liraya gelen tezgahın kirası 'Yuh artık. Bu kadar da olmaz." Dedirtti.

ERTAN GÜRCANER
CHP’li başkandan engelli vatandaşa zulüm! Bunun adı vicdansızlık

31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşın oyunu almak için toplumun her kesimine mavi boncuk dağıtan CHP'li ilçe belediye başkanları göreve geldikten sonra vatandaşa verdikleri sözleri çabuk unuttu.

CHP’li başkandan engelli vatandaşa zulüm! Bunun adı vicdansızlık

12 ENGELLİ BİREYE ÜCRETSİZ OLARAK TAHSİS EDİLDİ
Bunun son örneği İzmir'in Balçova İlçesinde yaşandı. Balçova'da geçmiş dönemlerde CHP'den belediye başkanlığı yapan Mehmet Ali ve Fatma Çalkaya çifti ilçede yaşayan dar gelirli ve engelli bireylere ekonomik anlamda destek olmak amacıyla ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan 12 noktaya camekanlı simit tezgahı koydurttu. Bu tezgahlar engelli bireylere ücretsiz olarak tahsis edildi. Engelli vatandaşlar da buradan elde ettikleri gelirle ailelerinin geçimlerini sağlamaya ihtiyaçlarını kazandıkları paralarla karşılamaya başladı.

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CHP’li başkandan engelli vatandaşa zulüm! Bunun adı vicdansızlık

YİĞİT GELDİ BÖYLE OLDU
31 Mart yerel seçimlerinde Onur Yiğit, CHP'den Balçova Belediye Başkanı seçildi. Seçim öncesi sokak sokak gezen ve vatandaşlara türlü vaatlerde bulunan Yiğit, ilçede yaşayan engelli vatandaşlara da destek sözü verdi.

GÖZÜNÜ ENGELLİ VATANDAŞIN RIZKINA DİKTİ
Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra meydanlarda verdiği sözleri çabuk unutan Yiğit, gözünü gün boyu kendilerine tahsis edilen tezgahta simit, boyoz satan engelli vatandaşların rızkına dikti.

CHP’li başkandan engelli vatandaşa zulüm! Bunun adı vicdansızlık

BELEDİYEYE DAVET EDİLDİLER
İlk etapta ilçenin çeşitli yerlerinde simit tezgahı işleten 12 engelli vatandaş belediyeye davet edildi. Hiçbir şeyden habersiz belediyeye giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı. Edinilen bilgiye göre Camekanlı simit tezgahı işletmecilerine belediyenin kasasında para olmadığı belirtilerek 'Bundan böyle işlettiğiniz tezgahlar için aylık ödeyeceksiniz' dendi. Ardından da engelli vatandaşlardan aylık 15 ila 150 bin lira arasında değişen oranlarda kira bedeli istendi. Üçkuyular Meydanında, İstinye Park AVM önünde kaldırımda satış yapan 2 metrekarelik camekanlı simit tezgahından istenen rakam dudak uçuklattı. Edinilen bilgiye göre belediye engelli işletmeciden aylık 150 bin lira kira istedi.

CHP’li başkandan engelli vatandaşa zulüm! Bunun adı vicdansızlık

İMZALAMAK İSTEMEYENLERİ TEZGAHLARINI KALDIRTMAKLA TEHDİT ETTİLER
Belediye şirketi Agamemnon Termal Turizm Elektrik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinden hazırlanan sözleşmeleri imzalamaya yanaşmayan vatandaşlara da 'Eğer imzalamazsanız hemen tezgahınızı zabıta muhalefeti ile kaldırırız' dendi. Karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran engelli vatandaşların tamamına yakını önlerine konulan sözleşmeleri imzalamak zorunda kaldı. Engelli bireylere sözleşmelerin 6 aylık süreyi kapsadığı 31 Aralık 2024 itibariyle sona ereceği belirtildi. Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Vatandaşlara sözleşmenin yanında bir de tahliye taahhütnamesi imzalatıldı.

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