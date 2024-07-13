Giriş Tarihi: 13.07.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
10:57
CHP'li başkandan engelli vatandaşa zulüm! Bunun adı vicdansızlık
31 Mart Yerel seçimleri öncesi meydanlarda 'Engelli vatandaşlarımızın daima yanındayız' mesajı veren CHP'li Onur Yiğit, Balçova Belediye Başkanı seçildikten sonra seçim meydanlarında verdiği sözleri çabuk unuttu. 'Kasada para yok' diyen Yiğit, gözünü engelli vatandaşların rızkına dikti. Geçmiş dönemlerde ilçede belediye başkanlığı yapan Mehmet Ali ve Fatma Çalkaya tarafından engelli ailelere ücretsiz olarak tahsis edilen 12 simit tezgahının işletmecilerine belediye şirketi üzerinden tebligat gönderen Yiğit vatandaşlardan 15 ila 150 bin lira arasında değişen miktarlarda astronomik aylık kira bedelleri istedi. Üçkuyular'da İstinye Park Alış veriş merkezi önünde kaldırımda satış yapan simit tezgahı için istenen aylık rakam ise dudak uçuklattı. Belediyenin 2 metrekarelik camekanlı simit tezgahı için vatandaştan aylık 150 bin lira kira talep ettiği öğrenildi. Metrekaresi 75 bin liraya gelen tezgahın kirası 'Yuh artık. Bu kadar da olmaz." Dedirtti.