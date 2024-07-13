CHP’li başkandan engelli vatandaşa zulüm! Bunun adı vicdansızlık

BELEDİYEYE DAVET EDİLDİLER

İlk etapta ilçenin çeşitli yerlerinde simit tezgahı işleten 12 engelli vatandaş belediyeye davet edildi. Hiçbir şeyden habersiz belediyeye giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı. Edinilen bilgiye göre Camekanlı simit tezgahı işletmecilerine belediyenin kasasında para olmadığı belirtilerek 'Bundan böyle işlettiğiniz tezgahlar için aylık ödeyeceksiniz' dendi. Ardından da engelli vatandaşlardan aylık 15 ila 150 bin lira arasında değişen oranlarda kira bedeli istendi. Üçkuyular Meydanında, İstinye Park AVM önünde kaldırımda satış yapan 2 metrekarelik camekanlı simit tezgahından istenen rakam dudak uçuklattı. Edinilen bilgiye göre belediye engelli işletmeciden aylık 150 bin lira kira istedi.