CHP’li Başkandan skandal koku açıklaması! “Sürekli kokmuyor, ara ara kokuyor”

1 yıl önce rögar kapaklarını naylon poşetle örtmeye çalışarak kokuya çağ dışı bir önlem almaya çalışan ve kenti patlama riski ile burun buruna getiren Subaşı, "Sanki 24 saat boyunca koku yayılıyormuş gibi bir algı yapıyorlar. Oysa gün içinde ara ara kokuyor" dedi.