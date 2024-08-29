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Haberler Galeri CHP’li Başkandan skandal koku açıklaması! “Sürekli kokmuyor, ara ara kokuyor”
Giriş Tarihi: 29.08.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 08:17

CHP’li Başkandan skandal koku açıklaması! “Sürekli kokmuyor, ara ara kokuyor”

Bilecik'te geçtiğimiz yıl rögar kapaklarından sızmaya başlayan ve 1 yıldır devam eden pis koku, vatandaşları çileden çıkardı. CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çareyi rögar kapaklarını naylon poşetle örterek çözmeye çalışmıştı. Bu çağ dışı önlem sonuç vermedi, Kentin büyük bölümünde pis kokudan durulamazken, Subaşı, "Sanki 24 saat kokuyormuş gibi davranıyorlar. Aslında ara ara kokuyor" diyerek skandal bir açıklama yaptı.

MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’li Başkandan skandal koku açıklaması! Sürekli kokmuyor, ara ara kokuyor

Bilecik'te, Belediyenin yemekli organizasyonlarını eşinin sahibi olduğu Subaşı Yemek Sanayiye vermesiyle gündeme gelen ve Belediye barınağındaki 15 köpeğin öldürülerek yol kenarına atılmasıyla, skandallarına devam eden Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, yeni bir skandalla daha gündeme geldi.

CHP’li Başkandan skandal koku açıklaması! Sürekli kokmuyor, ara ara kokuyor

Subaşı, CHP Bilecik İl Binasında düzenlenen basın toplantısına katıldı. Subaşı'na, geçtiğimiz yıldan bu yana, Çınarlar, Eski Otogar ve Okullar bölgesinden özellikle yaz aylarında her gün yükselen pis kokular soruldu.

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CHP’li Başkandan skandal koku açıklaması! Sürekli kokmuyor, ara ara kokuyor

CHP'li Başkan Subaşı, basın mensuplarının sorusuna skandal niteliğinde bir cevap verdi.

CHP’li Başkandan skandal koku açıklaması! Sürekli kokmuyor, ara ara kokuyor

1 yıl önce rögar kapaklarını naylon poşetle örtmeye çalışarak kokuya çağ dışı bir önlem almaya çalışan ve kenti patlama riski ile burun buruna getiren Subaşı, "Sanki 24 saat boyunca koku yayılıyormuş gibi bir algı yapıyorlar. Oysa gün içinde ara ara kokuyor" dedi.

CHP’li Başkandan skandal koku açıklaması! Sürekli kokmuyor, ara ara kokuyor

ÇEVRE BİRİMİ KONU ÜZERİNDE HALA ÇALIŞIYORMUŞ

Verdiği skandal cevapla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşı konuşmasının devamında, "Bir vatandaş olarak ben de ara, ara rahatsız oluyorum.

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