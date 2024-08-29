Giriş Tarihi: 29.08.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
08:17
CHP’li Başkandan skandal koku açıklaması! “Sürekli kokmuyor, ara ara kokuyor”
Bilecik'te geçtiğimiz yıl rögar kapaklarından sızmaya başlayan ve 1 yıldır devam eden pis koku, vatandaşları çileden çıkardı. CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çareyi rögar kapaklarını naylon poşetle örterek çözmeye çalışmıştı. Bu çağ dışı önlem sonuç vermedi, Kentin büyük bölümünde pis kokudan durulamazken, Subaşı, "Sanki 24 saat kokuyormuş gibi davranıyorlar. Aslında ara ara kokuyor" diyerek skandal bir açıklama yaptı.