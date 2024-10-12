CHP’li başkanın kalpli logo sevdası milyonlara patladı: Balıkesirliler tepkili...

Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken, önceki gün esnaf ziyareti yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'a 15 yaşındaki bir genç, bu konuyla ilgili soru sordu. İsmi öğrenilemeyen genç, Başkan Ahmet Akın'a, "Balıkesir'in onca sorunu varken logo değiştirmeye ve kenti bu logoyla donatmaya ne gerek vardı. Neden bu kadar masraf yapıldı" diye sordu.