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Giriş Tarihi: 12.10.2024 06:19 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 07:05

CHP’li başkanın kalpli logo sevdası milyonlara patladı: Balıkesirliler tepkili...

Balıkesir'de yerel seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ahmet Akın'ın, eş, dost ve akrabalarını Belediyede işe aldıktan sonraki ilk icraatı, Belediyenin logosunu değiştirmek oldu. "B" harfini andıran kalp şeklindeki logo, kentteki her binaya, her üst ve alt geçide, tüm duraklara ve meydanlara, dağa, taşa hatta asfalta bile kazındı. Logo tasarım ücreti ve şehrin logo ile donatılmasına yaklaşık 480 Milyon lira harcandığı öne sürülürken , rakamı duyan Balıkesirliler CHP'li Akın'a tepki gösterdi. Başkan Akın, bu konuda kendisini eleştiren gence "Değişim iyidir" diyerek yanıt verdi.

MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’li başkanın kalpli logo sevdası milyonlara patladı: Balıkesirliler tepkili...

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra eş, dost akrabalarını işe alan Ahmet Akın'ın sonraki icraatı ise belediyenin logosunu değiştirmek oldu.

CHP’li başkanın kalpli logo sevdası milyonlara patladı: Balıkesirliler tepkili...

Büyükşehir Belediye meclisinde 4 ay önce geçekleşen logo değişimi kararı sonrası açıklama yapan Başkan Akın,"Eski logolar, tabelalar çürüyene ve parçalanıncaya kadar değişmeyecek" demişti. Oysa geride kalan 4 ayda, sokağa, kaldırıma, kapıya, cama, kartvizite, tabelaya, kapı isimliklerine, arabaya, kamyona neredeyse her yere bu yeni logo işlendi ya da yapıştırıldı.

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CHP’li başkanın kalpli logo sevdası milyonlara patladı: Balıkesirliler tepkili...

Meydanlara devasa kalp logoları dikildi. Duraklar yeni logoyla kaplandı. Çeşitli etkinlikler için özel hazırlanan tişörtlere, giysilere, broşürlere yeni logolar bastırıldı. İşte tüm bu değişiklikler için şuana kadar Belediyenin kasasından, yani vatandaşın cebinden tam 480 Milyon TL çıktığı öne sürüldü.

CHP’li başkanın kalpli logo sevdası milyonlara patladı: Balıkesirliler tepkili...

Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken, önceki gün esnaf ziyareti yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'a 15 yaşındaki bir genç, bu konuyla ilgili soru sordu. İsmi öğrenilemeyen genç, Başkan Ahmet Akın'a, "Balıkesir'in onca sorunu varken logo değiştirmeye ve kenti bu logoyla donatmaya ne gerek vardı. Neden bu kadar masraf yapıldı" diye sordu.

CHP’li başkanın kalpli logo sevdası milyonlara patladı: Balıkesirliler tepkili...

"HAKLISIN KOÇUM" DİYE CEVAP VERDİ
CHP'li Başkan Akın, kendisine soru soran gence, "Doğru, doğru haklısın koçum ama değişim iyidir. Sen bunları takma kafana" diyerek cevap verdi. Sosyal medyada yayılan videonun altına çok sayıda vatandaş da tepki yorumları yazdı.

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