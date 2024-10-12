Giriş Tarihi: 12.10.2024 06:19
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
07:05
CHP’li başkanın kalpli logo sevdası milyonlara patladı: Balıkesirliler tepkili...
Balıkesir'de yerel seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ahmet Akın'ın, eş, dost ve akrabalarını Belediyede işe aldıktan sonraki ilk icraatı, Belediyenin logosunu değiştirmek oldu. "B" harfini andıran kalp şeklindeki logo, kentteki her binaya, her üst ve alt geçide, tüm duraklara ve meydanlara, dağa, taşa hatta asfalta bile kazındı. Logo tasarım ücreti ve şehrin logo ile donatılmasına yaklaşık 480 Milyon lira harcandığı öne sürülürken , rakamı duyan Balıkesirliler CHP'li Akın'a tepki gösterdi. Başkan Akın, bu konuda kendisini eleştiren gence "Değişim iyidir" diyerek yanıt verdi.