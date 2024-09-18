CHP’li başkanın rüşvetten tutuklu danışmanı: "Kiram için borç aldım oldu"

Adana Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne bir firma sahibi, 22 Temmuz 2022'de, "Rüşvet vermeden ihale alamıyoruz" diyerek büyükşehir belediyesinde, rüşvet çarkının başkan Zeydan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı ile belediye çalışanları ve reklam ajansları sahipleri arasında döndüğünü, belediye yönetimi ile anlaşması olmayanların ihaleye giremediklerini bildirdi.



