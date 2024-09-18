Giriş Tarihi: 18.09.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
07:20
CHP’li başkanın rüşvetten tutuklu danışmanı: "Kiram için borç aldım oldu"
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları, rüşvet alıp verdikleri iddia edilen aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet Sızlı'nın da bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanık yargılanmaya başladı. Hesabına yatırılan paraların büyük bölümüyle kendisine estetik yaptırdığı ve evinin kirasını ödettiği iddia edilen Sızlı,"Reklam firması sahibi Süleyman Aydoğan aile dostumuzdur. Ben kiram için borç istedim. Aracımın kaskosunun ödenmesi için yardımcı oldu" diyerek kendini savundu.