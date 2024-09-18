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Haberler Galeri CHP’li başkanın rüşvetten tutuklu danışmanı: "Kiram için borç aldım oldu" 
Giriş Tarihi: 18.09.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 07:20

CHP’li başkanın rüşvetten tutuklu danışmanı: "Kiram için borç aldım oldu"

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları, rüşvet alıp verdikleri iddia edilen aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet Sızlı'nın da bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanık yargılanmaya başladı. Hesabına yatırılan paraların büyük bölümüyle kendisine estetik yaptırdığı ve evinin kirasını ödettiği iddia edilen Sızlı,"Reklam firması sahibi Süleyman Aydoğan aile dostumuzdur. Ben kiram için borç istedim. Aracımın kaskosunun ödenmesi için yardımcı oldu" diyerek kendini savundu.

MURAT KARAMAN
CHP’li başkanın rüşvetten tutuklu danışmanı: Kiram için borç aldım oldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne bir firma sahibi, 22 Temmuz 2022'de, "Rüşvet vermeden ihale alamıyoruz" diyerek büyükşehir belediyesinde, rüşvet çarkının başkan Zeydan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı ile belediye çalışanları ve reklam ajansları sahipleri arasında döndüğünü, belediye yönetimi ile anlaşması olmayanların ihaleye giremediklerini bildirdi.

CHP’li başkanın rüşvetten tutuklu danışmanı: Kiram için borç aldım oldu

İhbarcı, reklam ajansı sahiplerinin isimlerini ve belediye çalışanları ile aralarında geçen rüşvet diyaloglarını da ayrıntılı olarak polise aktardı.

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CHP’li başkanın rüşvetten tutuklu danışmanı: Kiram için borç aldım oldu

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 18 Aralık 2023'de operasyon yapıldı. Operasyonda Mürüvet Sızlı, belediye çalışanı Mehmet İlker Tutuş (42), reklam ajansı sahiplerinin de bulunduğu toplam 12 kişi gözaltına alındı.

CHP’li başkanın rüşvetten tutuklu danışmanı: Kiram için borç aldım oldu

Adliyeye sevk edilen Mürüvet Sızlı, Mehmet İlker Tutuş, Semih Dizidar, Süleyman Aydoğan, Tahir Cem Oğulhan tutuklanırken diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

CHP’li başkanın rüşvetten tutuklu danışmanı: Kiram için borç aldım oldu

Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, rüşvet almak' suçlarından dava açılan ve haklarında 7 ile 19'ar yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar hakim karşısına çıktı.

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