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Haberler Galeri CHP'li başkanlardan halka eziyet! Beceriksizlikleri vatandaşı çileden çıkardı
Giriş Tarihi: 02.08.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 06:36

CHP'li başkanlardan halka eziyet! Beceriksizlikleri vatandaşı çileden çıkardı

CHP'li başkanların yönettiği 4 büyükşehirde beceriksizlik yüzünden vatandaş çile çekiyor. Halka hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li başkanlar halkı canından bezdirdi. Ulaşımda yaşanan rezalet, çöp dağları ve adrese teslim ihaleler CHP'nin vatandaşa olan saygısını bir kez daha gözler önüne serdi. CHP elinde eziyet çeken seçmen yerel seçim için şafak saymaya başladı.

BARIŞ SAVAŞ
SAFFET AZAK
ERTAN GÜRCANER
MURAT KARAMAN
TOLGA ÖZLÜ
CHP’li başkanlardan halka eziyet! Beceriksizlikleri vatandaşı çileden çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, tüm iştiraklerde olduğu gibi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) çalışanlarına da zam yapmadı.

CHP’li başkanlardan halka eziyet! Beceriksizlikleri vatandaşı çileden çıkardı

Seçim döneminde açlık edebiyatı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi çalışanlarına enflasyonun altında zam yaparak personelini kıt kanaat geçinmeye mecbur bıraktı.

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CHP’li başkanlardan halka eziyet! Beceriksizlikleri vatandaşı çileden çıkardı

Mart ayından bu yana devam eden iş yavaşlatma eylemi sürecinde İSTAÇ yetkilileri, İBB ve yetkili sendika arasında görüşmeler, zam yapılmak istenmemesi nedeniyle tıkandı. Fatura İstanbulluya çıktı.

CHP’li başkanlardan halka eziyet! Beceriksizlikleri vatandaşı çileden çıkardı

İBB'ye ait Yenibosna, Başakşehir ve Tuzla gibi ilçelerde bulunan katı atık aktarma merkezlerine çöp dökmeye giden ilçe belediyelerinin araçları saatlerce kuyrukta bekliyor.

CHP’li başkanlardan halka eziyet! Beceriksizlikleri vatandaşı çileden çıkardı

Bu nedenle çöp toplama saatleri gecikince 39 ilçede çöpler sokaklarda birikiyor. İBB yönetiminin beceriksiz yönetimi, ilçe belediyelerinin çöp arabalarında görevli personelleri de isyan ettirdi.

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