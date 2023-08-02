Giriş Tarihi: 02.08.2023 06:33
Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
06:36
CHP'li başkanlardan halka eziyet! Beceriksizlikleri vatandaşı çileden çıkardı
CHP'li başkanların yönettiği 4 büyükşehirde beceriksizlik yüzünden vatandaş çile çekiyor. Halka hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li başkanlar halkı canından bezdirdi. Ulaşımda yaşanan rezalet, çöp dağları ve adrese teslim ihaleler CHP'nin vatandaşa olan saygısını bir kez daha gözler önüne serdi. CHP elinde eziyet çeken seçmen yerel seçim için şafak saymaya başladı.