CHP’li başkanlardan hayali ağırlamaya 365 bin TL’lik ödeme! Sayıştay raporunda ortaya çıktı...
Son dakika haberi... Sayıştay'ın 2024 raporuna göre, Bodrum Belediyesi, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i Rixos Premium Otel'de konaklattı. Kösedağı'nın 21-25 Ağustos 2024'teki konaklaması için 244 bin 800 TL, Adıgüzel'in 1-3 Temmuz 2024 tarihli konaklaması için 120 bin 768 TL belediye bütçesinden ödendi.
Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 06:50Son Güncelleme: 09 Kasım 2025 06:51