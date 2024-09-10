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Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 07:03

CHP’li belediye aile şirketine döndü! İşçiler tazminatsız kovuldu, belediye akrabalarla doldu

Haziran ayında 147 personeli tazminat bile ödemeden işten atan CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın skandal atamalar yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre Yıldız, öz dayısını personel müdürü yaptı, dayısının oğlunu ise şantiye koordinatörü olarak atadı. Dayısının ve yengesinin uzun süredir belediyede çalıştığı aktarıldı. Yıldız, son olarak kirvesini ve hemşerisi olan bir diğer emekli kişiyi belediye kadrosuna dâhil etti.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’li belediye aile şirketine döndü! İşçiler tazminatsız kovuldu, belediye akrabalarla doldu

Yerel seçimlerden bu yana protestolar ve iş bırakma eylemleri ile gündemde olan Çiğli Belediyesi'nde skandallar bitmiyor.

CHP’li belediye aile şirketine döndü! İşçiler tazminatsız kovuldu, belediye akrabalarla doldu

Edinilen bilgilere göre belediyede, emeklilik yaşı gelen işçilerin bir an önce emekli olmaları için hem sözlü hem de yazılı olarak ağır bir mobbing uygulanıyor.

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CHP’li belediye aile şirketine döndü! İşçiler tazminatsız kovuldu, belediye akrabalarla doldu

Bu yöntemle belediye kadrolarında yeni kontenjanların açılmaya çalışıldığı iddia ediliyor.

CHP’li belediye aile şirketine döndü! İşçiler tazminatsız kovuldu, belediye akrabalarla doldu

SKANDALLARIN SONU YOK

Uzun süredir CHP yönetiminde olan ve hâlihazırda birçok haciz dosyası ile boğuşan belediye, son dönemde işçilerin maaşlarını bile ödeyemez hale geldi.

CHP’li belediye aile şirketine döndü! İşçiler tazminatsız kovuldu, belediye akrabalarla doldu

Bu kapsamda kısa süre önce şantiye personelinin 2 gün iş bırakma eylemi yapmasıyla ilçede büyük bir kaos yaşandı. Güçlükle maaşları ödeyen belediye, büyük krizi şimdilik ötelemeyi başardı.

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