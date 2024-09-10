Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
07:03
CHP’li belediye aile şirketine döndü! İşçiler tazminatsız kovuldu, belediye akrabalarla doldu
Haziran ayında 147 personeli tazminat bile ödemeden işten atan CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın skandal atamalar yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre Yıldız, öz dayısını personel müdürü yaptı, dayısının oğlunu ise şantiye koordinatörü olarak atadı. Dayısının ve yengesinin uzun süredir belediyede çalıştığı aktarıldı. Yıldız, son olarak kirvesini ve hemşerisi olan bir diğer emekli kişiyi belediye kadrosuna dâhil etti.