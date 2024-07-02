Giriş Tarihi: 02.07.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
06:56
CHP’li belediye başkanının darp ettiği mağdur SABAH’a konuştu: Kameraları kapatın öldüresiye dövün
Manisa'nın Kula İlçesinin CHP'li Kula Belediyesi Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında firma sahibi Murat Uygur ile birlikte darp edilen Halit Dolma, "Başkan belediyeye gelen bir alacaklıya ödemek için 5 dakika içinde 560 bin lira getirmemizi istedi. Getiremeyeceğimizi söyleyince de belediyeyi boşaltıp, sopalarla öldüresiye dövdüler. Murat Uygur'un, çenesi, burnu, 2 kaburgası kırıldı, konuşamıyor" dedi.