CHP’li belediye başkanının darp ettiği mağdur SABAH’a konuştu: Kameraları kapatın öldüresiye dövün

Murat Uygur'un Egem Beton Parke Şirketinin sahibi olduğunu, kendisinin de yanında çalıştığını ve işlerini takip ettiğini anlatan Dolma, "Egem Beton Parke Şirketi olarak, Kurban Bayramı öncesi belediye şirketi Beşibiryerde A.Ş. ile, birlikte parke üretimi yapıp ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde döşenmesi konusunda 3 yıllık ortaklık sözleşmesi imzaladık.



