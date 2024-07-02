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Haberler Galeri CHP’li belediye başkanının darp ettiği mağdur SABAH’a konuştu: Kameraları kapatın öldüresiye dövün
Giriş Tarihi: 02.07.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 06:56

CHP’li belediye başkanının darp ettiği mağdur SABAH’a konuştu: Kameraları kapatın öldüresiye dövün

Manisa'nın Kula İlçesinin CHP'li Kula Belediyesi Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında firma sahibi Murat Uygur ile birlikte darp edilen Halit Dolma, "Başkan belediyeye gelen bir alacaklıya ödemek için 5 dakika içinde 560 bin lira getirmemizi istedi. Getiremeyeceğimizi söyleyince de belediyeyi boşaltıp, sopalarla öldüresiye dövdüler. Murat Uygur'un, çenesi, burnu, 2 kaburgası kırıldı, konuşamıyor" dedi.

Ceyhan TORLAK
CHP’li belediye başkanının darp ettiği mağdur SABAH’a konuştu: Kameraları kapatın öldüresiye dövün

Manisa'nın Kula İlçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında, Murat Uygur ile birlikte öldüresiye dövülen Halit Dolma, yaşadıkları dehşeti SABAH'a anlattı.

CHP’li belediye başkanının darp ettiği mağdur SABAH’a konuştu: Kameraları kapatın öldüresiye dövün

Murat Uygur'un Egem Beton Parke Şirketinin sahibi olduğunu, kendisinin de yanında çalıştığını ve işlerini takip ettiğini anlatan Dolma, "Egem Beton Parke Şirketi olarak, Kurban Bayramı öncesi belediye şirketi Beşibiryerde A.Ş. ile, birlikte parke üretimi yapıp ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde döşenmesi konusunda 3 yıllık ortaklık sözleşmesi imzaladık.

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CHP’li belediye başkanının darp ettiği mağdur SABAH’a konuştu: Kameraları kapatın öldüresiye dövün

Perşembe günü başkan bizi belediyeye davet etti. 16.30'da belediyeye gittik. Makam odasına aldılar. Başkanın söylediğine göre belediyeye bir alacaklı gelmiş ve bu borcu ödemesi gerekiyormuş.

CHP’li belediye başkanının darp ettiği mağdur SABAH’a konuştu: Kameraları kapatın öldüresiye dövün

5 DAKİKADA 580 BİN TL GETİRİN

Başkan Dönmez, Murat Uygur'a, 'sen benim ortağımsın. Bana acil 580 bin lira gerekiyor. 5 dakikada parayı bulup masaya koy' dedi.

CHP’li belediye başkanının darp ettiği mağdur SABAH’a konuştu: Kameraları kapatın öldüresiye dövün

Murat Uygur'da 'hemen getiremem. Pazartesi günü getirebilirim' dedi. Odada Başkan Yardımcısı Mahmut Çalık ile Fen İşleri Müdürü ve 4 encümen üyesi daha vardı.

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