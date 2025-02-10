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Haberler Galeri CHP'li belediyede mülakat skandalı! Yazılıda Türkiye derecesi yapan 6 memur mülakatla elendi
Giriş Tarihi: 10.02.2025 06:39 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 06:39

CHP'li belediyede mülakat skandalı! Yazılıda Türkiye derecesi yapan 6 memur mülakatla elendi

Bilecik Belediyesinde görev yapan 7 memur, bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından devlet memurları için Türkiye genelinde yapılan "Görevde Yükselme" (Müdürlük) yazılı sınavına girdi. Aralarında 95 puan alarak, Türkiye çapında dereceye girenlerin de bulunduğu 7 memurdan 6'sı, belediyenin sözlü mülakatında 40-50 puan verilerek elendi.

MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’li belediyede mülakat skandalı! Yazılıda Türkiye derecesi yapan 6 memur mülakatla elendi

Agatha Christie'nin romanlarının bir kaçının yazarının sorulduğu, kılık kıyafet kendini ifade etme yeteneği gibi sübjektif soruların yer aldığı, NASA'nın, 350 yıl önce meydana gelen bir süpernovanın ışık yankısını görüntüleyerek uzaydaki gaz ve toz bulutlarının detaylı üç boyutlu haritasını çıkaran teleskobunun adının da sorulduğu öğrenildi.

CHP’li belediyede mülakat skandalı! Yazılıda Türkiye derecesi yapan 6 memur mülakatla elendi

"MÜLAKATLAR KUL HAKKI YEMEKTİR" DEMİŞTİ

CHP'li Bilecik Belediyesinde yaşanan mülakat skandalı, akıllara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart yerel seçimlerinden günler önce meydanlardan verdiği sözleri akıllara getirdi.

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CHP’li belediyede mülakat skandalı! Yazılıda Türkiye derecesi yapan 6 memur mülakatla elendi

Özel halka seslendiği meydanlarda ve katıldığı televizyon programlarında, "Mülakat partizanlıktır, kul hakkı yemektir, insan ayırmaktır, haksızlık etmektir.

CHP’li belediyede mülakat skandalı! Yazılıda Türkiye derecesi yapan 6 memur mülakatla elendi

Mutlaka kaldırılmalıdır. Biz göreve geldiğimizde mülakatları kaldıracağız" demişti.

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