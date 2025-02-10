Giriş Tarihi: 10.02.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
06:39
CHP'li belediyede mülakat skandalı! Yazılıda Türkiye derecesi yapan 6 memur mülakatla elendi
Bilecik Belediyesinde görev yapan 7 memur, bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından devlet memurları için Türkiye genelinde yapılan "Görevde Yükselme" (Müdürlük) yazılı sınavına girdi. Aralarında 95 puan alarak, Türkiye çapında dereceye girenlerin de bulunduğu 7 memurdan 6'sı, belediyenin sözlü mülakatında 40-50 puan verilerek elendi.