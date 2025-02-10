CHP’li belediyede mülakat skandalı! Yazılıda Türkiye derecesi yapan 6 memur mülakatla elendi

Agatha Christie'nin romanlarının bir kaçının yazarının sorulduğu, kılık kıyafet kendini ifade etme yeteneği gibi sübjektif soruların yer aldığı, NASA'nın, 350 yıl önce meydana gelen bir süpernovanın ışık yankısını görüntüleyerek uzaydaki gaz ve toz bulutlarının detaylı üç boyutlu haritasını çıkaran teleskobunun adının da sorulduğu öğrenildi.