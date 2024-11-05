CHP’li belediyede TİS krizi! Greve 1 hafta kala iş bıraktılar

Bizi yönetenlere duyurulur. Bu hafta vitesi artırdık, kararlılığımızı göstereceğimiz bir haftaya girdik. Bu bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde herhangi bir gelişme olmazsa haftaya zaten greve çıkacağız. Bundan daha serti ne gerekiyorsa, daha serti neyse yapmaktan da kaçınmayacağız." Dedi.