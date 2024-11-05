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Haberler Galeri CHP'li belediyede TİS krizi! Greve 1 hafta kala iş bıraktılar
Giriş Tarihi: 05.11.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 06:48

CHP'li belediyede TİS krizi! Greve 1 hafta kala iş bıraktılar

CHP'li Bornova Belediyesi ile belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta belediye binasına grev ilanını asan sendika, anlaşma olmazsa 11 Kasım'da greve gideceklerini açıkladı. Sendikadan grev tarihine 1 hafta kala yeni bir adım geldi. Sendika, Bornova Belediyesi'nin yaptığı zam teklifine tepki göstermek amacıyla 3 saat süreyle iş bıraktı.

ERTAN GÜRCANER
CHP’li belediyede TİS krizi! Greve 1 hafta kala iş bıraktılar

Bornova Belediyesi ile belediyenin Personel A.Ş Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube arasında 2 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta belediye binasına grev ilanı asan sendika uzlaşma olmazsa 11 Kasım'da greve gideceklerini duyurdu.

CHP’li belediyede TİS krizi! Greve 1 hafta kala iş bıraktılar

SODEM-SEN'İN TEKLİFİNİ PROTESTO ETTİLER

Aradan geçen bir hafta 10 günlük süreçte taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. İşveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem-Sen, sendikaya ilk 6 ay için resmi enflasyon artı yüzde 3 maaş artışı önerdi. Sendika da işverenin teklifini protesto etmek amacıyla haftanın ilk günü sabah 3 saat süreyle iş bıraktı.

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CHP’li belediyede TİS krizi! Greve 1 hafta kala iş bıraktılar

SODEMSEN'İ DEVREDEN ÇIKAR

İşçiler adına basın açıklaması yapan Genel İş İzmir 7 No'lu Şube Sekreteri Uğur Nazlıoğlu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye, 'Sodem-Sen'i devreden çıkar bir an önce toplu iş sözleşmesi masasına otur' çağrısında bulundu. "Aksi takdirde bu işin şakası yok. 11 Kasım'da greve çıkacağız" diyen Nazlıoğlu: "Bu iş olursa toplu sözleşme masasında olacak, olmazsa11 Kasım Pazartesi grevle bitecek.

CHP’li belediyede TİS krizi! Greve 1 hafta kala iş bıraktılar

Bizi yönetenlere duyurulur. Bu hafta vitesi artırdık, kararlılığımızı göstereceğimiz bir haftaya girdik. Bu bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde herhangi bir gelişme olmazsa haftaya zaten greve çıkacağız. Bundan daha serti ne gerekiyorsa, daha serti neyse yapmaktan da kaçınmayacağız." Dedi.

CHP’li belediyede TİS krizi! Greve 1 hafta kala iş bıraktılar

5 AYDIR SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Toplu sözleşme görüşmelerinde 5. Aya girdiklerini hatırlatan Nazlıoğlu: 5 aydır belediye başkanına, belediye bürokratlarına, CHP'nin kurduğu patron sendikası SODEM-SEN'in yöneticilerine seslerini duyurmaya, dertlerini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

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