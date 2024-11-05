Giriş Tarihi: 05.11.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024
06:48
CHP'li belediyede TİS krizi! Greve 1 hafta kala iş bıraktılar
CHP'li Bornova Belediyesi ile belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta belediye binasına grev ilanını asan sendika, anlaşma olmazsa 11 Kasım'da greve gideceklerini açıkladı. Sendikadan grev tarihine 1 hafta kala yeni bir adım geldi. Sendika, Bornova Belediyesi'nin yaptığı zam teklifine tepki göstermek amacıyla 3 saat süreyle iş bıraktı.