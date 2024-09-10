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Haberler Galeri CHP'li belediyede yasak aşk skandalının ardından atama krizi! Kendisini böyle savundu...
Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:15

CHP'li belediyede yasak aşk skandalının ardından atama krizi! Kendisini böyle savundu...

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in uzun süredir danışmanlığını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer ve özel kalem asistanı S.S'nin isimlerinin karıştığı iddia edilen aşk skandalı henüz hafızalardan silinmemişken bu kez belediye de liyakat tartışmaları başladı. Muharrem Erkek skandalının ortaya çıkmasının ardından özel kalem müdürlüğüne şoförünü, belediye iştiraki şirket yönetim kurulu üyeliğine ise çaycısını ve asistanını atadı.

Cennete ÜSTEMEL
CHP’li belediyede yasak aşk skandalının ardından atama krizi! Kendisini böyle savundu...

Çanakkale Belediyesi'nde yasak aşk skandalının ortaya çıkmasının ardından, bu kez de belediye de atama krizi patlak verdi. İddiaya göre Gamze Taşcıer'den aldığı talimatla yasak aşk skandalına adı karışan danışmanı Ali Mert Taşcıer ve asistanı S.S.'nin görevini son veren Belediye Başkanı Muharrem Erkek, çareyi personel değişikliğinde buldu.

CHP’li belediyede yasak aşk skandalının ardından atama krizi! Kendisini böyle savundu...

ŞOFÖRÜNÜ ÖZEL KALEME GETİRDİ

Erkek, uzun yıllar Çanakkale Belediyesi'nde özel kalem müdürü olarak görev yapan Sevil Albay'ı görevden alarak yerine şoförü Soner Civelek'i atadı. Sevil Albay'ı ise Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde görevlendirdi.

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CHP’li belediyede yasak aşk skandalının ardından atama krizi! Kendisini böyle savundu...

ÇAYCISI VE ASİSTANI ŞİRKET YÖNETİMİNDE

Erkek'in belediye iştiraki olan Çanakkale Hizmet Grupları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kuruluna yaptığı atamalarda şehirde ve parti içinde liyakat tartışmalarını gündeme getirdi. Belediye Başkanı Muharrem Erkek, çaycısı Mehmet Güven'i ve seçim kampanyası döneminde yanından hiç ayırmadığı Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli asistanı Ömer Kaplan'ı şirket yönetim kurulu üyeliğine aldı.

CHP’li belediyede yasak aşk skandalının ardından atama krizi! Kendisini böyle savundu...

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sürücü'nün yerine ise R. Nihan Türkoğlu atandı. CHP İl Başkanı Levent Gürbüz'ün baldızı Hülya Aydın'ı da yönetim kuruluna getirdi.

CHP’li belediyede yasak aşk skandalının ardından atama krizi! Kendisini böyle savundu...

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

Belediye içerisinde yaşanan personel değişikliğine ilk tepki İYİ Parti'den geldi. Belediye meclis toplantısında şeffaflık ve hesap verilebilirlik vurgusu yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Emirhan Şahbaz, "Çanakkale halkı, kendi kaynaklarının nasıl ve kimler tarafından yönetildiğini bilme hakkına sahiptir.

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