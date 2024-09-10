CHP’li belediyede yasak aşk skandalının ardından atama krizi! Kendisini böyle savundu...

Çanakkale Belediyesi'nde yasak aşk skandalının ortaya çıkmasının ardından, bu kez de belediye de atama krizi patlak verdi. İddiaya göre Gamze Taşcıer'den aldığı talimatla yasak aşk skandalına adı karışan danışmanı Ali Mert Taşcıer ve asistanı S.S.'nin görevini son veren Belediye Başkanı Muharrem Erkek, çareyi personel değişikliğinde buldu.