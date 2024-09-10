Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
11:15
CHP'li belediyede yasak aşk skandalının ardından atama krizi! Kendisini böyle savundu...
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in uzun süredir danışmanlığını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer ve özel kalem asistanı S.S'nin isimlerinin karıştığı iddia edilen aşk skandalı henüz hafızalardan silinmemişken bu kez belediye de liyakat tartışmaları başladı. Muharrem Erkek skandalının ortaya çıkmasının ardından özel kalem müdürlüğüne şoförünü, belediye iştiraki şirket yönetim kurulu üyeliğine ise çaycısını ve asistanını atadı.