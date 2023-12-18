CHP’li belediyedeki rüşvet çarkı ifşa oldu! İş adamının şikayeti ortaya çıkardı: 250 bin dolar...

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi Belediye Başkan vekili Erkan Özkan'ın ilçesindeki bir otele ruhsat vermek için 250 bin dolar rüşvet istediği işletme sahibi Yakup Toprak'ın polise şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. Toprak, "100 milyon liralık yatırım yaptım. 70 kişi istihdam edilecekti. Geçen yaz faaliyete girecektik. 6-7 aydır her şeyimiz hazır olmasına rağmen ruhsat verilmedi. Ruhsat basıldı. Ruhsat harcını ödedim. Ancak istenen 250 bin dolarlık tutarın tamamını veremediğim için ruhsatı alamadım. Başkan Erkan Özkan benden ayrıca kendisi için sepetli bom aracı istedi. Bu aracın piyasa değeri 6 milyon lira" dedi.