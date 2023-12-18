CHP’li belediyedeki rüşvet çarkı ifşa oldu! İş adamının şikayeti ortaya çıkardı: 250 bin dolar...

SABAH O İFADEYE ULAŞTI

SABAH'ın ulaştığı ifadeye göre Yakup Toprak polis merkezine verdiği ifadede, "Menderes'teki taşınmazımı otel olarak işletmek ve ticari faaliyet kapsamında değerlendirmek amacıyla gerekli yasal izin ve ruhsatları almak üzere yaklaşık 1 yıl önce belediyeye müracaat ettim. Bu işlemlerimi tamamı mali müşavirim Kenan Hepsevigen tarafından takip edildi. Kenan bey, 2023 Temmuz ayında başkan danışmanı olarak bilinen Mehmet Zeki Fidandal ile tanıştı. Daha sonra İmar Müdürü Sarper Dikmen görüşmeye çağırdı. Sarper Dikmen proje değişikliği gerektiğini ifade etti ve makam odasından çıktıktan sonra mimar Merve Boran'ın iletişim bilgilerini verdi. Bu kişi ile çalışmamızı telkin etti. Merve hanım 600 bin lira gibi astronomik bir para talep etti. Mali müşavirim Kenan bey aynı işi 150 bin liraya yapacak mimarımızın olduğunu ve Merve hanımın çok yüksek bir tutar istediğini Sarper Beye iletti" dedi.