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Haberler Galeri CHP'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor! Başkan dayıdan 10 müdürlük daha
Giriş Tarihi: 19.05.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 06:33

CHP'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor! Başkan dayıdan 10 müdürlük daha

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'deki eş, dost ve akraba atamalarıyla ilgili, "Tavizimiz yok. Bursa, Balıkesir, Adana-Yüreğir'de tespit edilen akraba atamaları geri alındı" açıklamasında bulunmuştu. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Adana'nın Yüreğir Belediyesi'nde Başkan Ali Demirçalı'nın, başkan yardımcısı olarak atadığı yeğeni Hasan Aydoğan'ı görevden almadığı ortaya çıktı.

MURAT KARAMAN
CHP’li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor! Başkan dayıdan 10 müdürlük daha

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Akraba ataması geri alındı" dediği Adana'nın Yüreğir belediyesinde Başkan Ali Demirçalı'nın, başkan yardımcısı olarak atadığı yeğeni Hasan Aydoğan'ın görevden almadığı ortaya çıktı. Aydoğan'ın 16 Mayıs 2024 tarihli resmi evrakta imzasının bulunması gözlerden kaçmadı.

CHP’li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor! Başkan dayıdan 10 müdürlük daha

YEĞENLERE KIYAK

31 Mart seçiminden sonra Yüreğir Belediye başkanlığı koltuğuna oturan CHP eski milletvekili Ali Demirçalı, hiç vakit kaybetmeden başkan yardımcılığına kızkardeşinin oğlu Hasan Aydoğan'ı getirdi.

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CHP’li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor! Başkan dayıdan 10 müdürlük daha

Daha önce Büyükşehir Belediyesi'nde spor müdürlüğü de yapan Aydoğan'a ayrıca 10 müdürlük bağlandı. Başkan yardımcısı Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan da başkan dayısı tarafından Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirilip 2 müdürlük bağlandı.

CHP’li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor! Başkan dayıdan 10 müdürlük daha

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'deki eş, dost ve akraba atamalarıyla ilgili, "Tavizimiz yok. Bursa, Balıkesir, Adana-Yüreğir'de tespit edilen akraba atamaları geri alındı" açıklamasında bulunmuştu.

CHP’li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor! Başkan dayıdan 10 müdürlük daha

Gerçeğin ise başka olduğu ortaya çıktı. Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, başkan yardımcısı olarak atadığı yeğeni Hasan Aydoğan'ı, görevden almadığı ortaya çıktı.

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