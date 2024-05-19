Giriş Tarihi: 19.05.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
06:33
CHP'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor! Başkan dayıdan 10 müdürlük daha
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'deki eş, dost ve akraba atamalarıyla ilgili, "Tavizimiz yok. Bursa, Balıkesir, Adana-Yüreğir'de tespit edilen akraba atamaları geri alındı" açıklamasında bulunmuştu. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Adana'nın Yüreğir Belediyesi'nde Başkan Ali Demirçalı'nın, başkan yardımcısı olarak atadığı yeğeni Hasan Aydoğan'ı görevden almadığı ortaya çıktı.