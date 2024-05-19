CHP’li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor! Başkan dayıdan 10 müdürlük daha

Daha önce Büyükşehir Belediyesi'nde spor müdürlüğü de yapan Aydoğan'a ayrıca 10 müdürlük bağlandı. Başkan yardımcısı Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan da başkan dayısı tarafından Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirilip 2 müdürlük bağlandı.